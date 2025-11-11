Le Vietnam augmentera le salaire minimum régional de 7,2% l’année prochaine

À compter du 1 er janvier 2026, le salaire minimum régional augmentera de 350.000 à 500.000 dôngs (13,34 à 19,06 dollars) par mois par rapport à son niveau actuel, selon la région, a fait savoir mardi 11 novembre le portail VGP News .

Le salaire minimum, soit la somme minimale qu’un employeur est légalement tenu de verser à un travailleur pour un emploi simple dans des conditions de travail normales, vise à garantir que les travailleurs puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Sur la base de ces taux minimaux, les employeurs peuvent négocier les salaires mensuels de leurs employés.

Photo : VGP/CVN

En conséquence, le salaire minimum mensuel pour les régions 1, 2, 3 et 4 sera respectivement de 5,31 millions de dôngs (210 dollars), 4,73 millions de dôngs (180 dollars), 4,14 millions de dôngs (157,42 dollars) et 3,7 millions de dôngs (141 dollars).

Le salaire minimum horaire augmente dans la région 1, passant de 23.800 dôngs (0,9 dollar) à 25.500 dôngs (1 dollar) ; dans la région 2, de 21.200 dôngs (0,8 dollar) à 22.700 dôngs (0,86 dollar) ; et dans la région 3, de 18.600 dôngs (0,7 dollar) à 20.000 dôngs (0,76 dollar) et la région 4 de 16.600 dôngs (0,63 dollar) par heure à 17.800 dôngs (0,67 dollar) par heure.

À compter du 1er juillet 2025, le salaire minimum régional du Vietnam a été appliqué dans 34 provinces et villes relevant du pouvoir central suite à la fusion des provinces.

Le salaire minimum mensuel varie selon quatre régions, chacune étant définie par le niveau de vie local. La nouvelle organisation des collectivités territoriales a profondément modifié la catégorisation des régions :

La région 1 regroupe les zones les plus développées économiquement et urbanisées du Vietnam, notamment ses principaux pôles industriels et commerciaux tels que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong et Dà Nang.

La région 2 comprend des zones ayant connu un développement industriel et économique important, quoique moins marqué que dans la Région 1. La majeure partie des provinces de Binh Duong, Dông Nai et Cân Tho en fait partie.

La région 3 est composée de zones au développement économique modéré, cette région abrite des secteurs industriels et agricoles émergents, dont certains se situent à Hai Duong, Khanh Hoa et Long An.

La région 4 regroupe les zones les moins développées économiquement, souvent qualifiées de rurales ou moins industrialisées, avec une économie principalement axée sur l’agriculture et les petites industries.

VNA/CVN