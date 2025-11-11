Dà Nang renforce ses investissements dans la conception de puces et l'IA

La ville de Dà Nang a approuvé un projet d'investissement de plus de 200 milliards de dongs (environ 8 millions de dollars) dans l'infrastructure informatique destinée à la recherche, à la conception de puces microélectroniques et au développement de l’intelligence artificielle (IA).

Animée de l'ambition de devenir un centre d'innovation et de haute technologie de la région du Centre, Dà Nang a déjà promulgué plusieurs politiques importantes pour le développement des ressources humaines, des infrastructures et des entreprises dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs. Pour concrétiser ces orientations, la ville estime qu'une infrastructure de base puissante est nécessaire, notamment un système de calcul haute performance (HPC).

Photo : Anh Van /CVN

L'investissement dans le HPC est présenté comme une décision stratégique essentielle pour que Da Nang puisse accélérer son développement dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'IA. Cette infrastructure permettra à la ville de maîtriser les technologies, de soutenir les startups, d'attirer les investissements et de répondre à des défis socio-économiques.

Le projet vise également à attirer des investissements et à soutenir les entreprises d'innovation, de microélectronique, de semi-conducteurs et d'IA implantées dans le Parc des logiciels N°2. Il servira aussi de plateforme de connexion avec les universités locales pour la formation et la recherche en conception de microcircuits et en IA.

Le projet sera installé au centre de données du bâtiment ICT, dans le Parc des logiciels N°2, et devrait être déployé entre 2025 et 2028.

VNA/CVN