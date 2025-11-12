Première opération à thorax ouvert d’urgence à Truong Sa

Pour la première fois, une équipe de l'Hôpital militaire 175 a effectué une opération à thorax ouvert d'urgence sur un ouvrier de 35 ans victime d'un hémothorax et d'un pneumothorax sur l'archipel de Truong Sa.

Les médecins ont été transportés par hélicoptère sur plus de 1.000 km avec tout le matériel chirurgical nécessaire.

Le 9 novembre au matin, après une plongée à 11 mètres de profondeur, le patient a ressenti de fortes douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Transporté au poste médical de l'île Truong Sa Lon, il présentait un choc hémorragique, avec 1.400 ml de sang drainé.

Grâce au système de télémédecine reliant l'hôpital 175, les médecins sur place ont administré perfusions et vasopresseurs, tandis qu’une collecte d’urgence de 1.750 ml de sang effectuée parmi les soldats de l'île a permis de stabiliser la circulation du patient.

La téléconsultation a conclu à une déchirure du parenchyme pulmonaire due à la variation de pression pendant la plongée. L’état critique exigeait une intervention immédiate avant de le transporter vers la terre ferme.

À 17h45, l'hélicoptère a atterri sur l'île. L'équipe chirurgicale, dirigée par le lieutenant-colonel, docteur Pham Truong Thanh, et le commandant, docteur Nguyên Viêt Cuong, a pratiqué l'opération dans une salle improvisée. Après deux heures, la source de saignement a été maîtrisée et les bulles pulmonaires rompues retirées.

Transporté dans la nuit vers Hô Chi Minh-Ville, le patient est arrivé à 1 h 45 à l'Hôpital militaire 175, conscient et dans un état stable. Selon le colonel Phan Dinh Mung, directeur adjoint de cet hôpital, cette première opération majeure à Truong Sa illustre la capacité du personnel médical militaire à intervenir dans les conditions les plus extrêmes, renforçant la confiance des soldats et des habitants dans la défense de la souveraineté nationale.

