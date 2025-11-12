Une double transplantation pulmonaire réussie en un jour, une première au Vietnam

L'Hôpital pulmonaire national a marqué une étape historique en réalisant avec succès une double transplantation pulmonaire sur deux patients différents, au cours d'une seule journée. Il s'agit d'une première nationale pour cette intervention chirurgicale complexe.

L'exploit a été rendu possible grâce à une coordination étroite avec plusieurs entités, dont le Centre national de coordination des transplantations d'organes, l'Hôpital militaire central 108, et l'Hôpital Cho Ray, la Polyclinique de Ba Ria…

Photo : Ngoc Khanh/CVN

Lors d'une conférence de presse tenue le 11 novembre, le Docteur Dinh Van Luong, directeur de l'Hôpital pulmonaire national, a annoncé que ces opérations avaient respecté les standards les plus élevés de l'Université de Californie à San Francisco (UCSF), l’une des institutions médicales les plus renommées des États-Unis. Cela positionne le Vietnam parmi les pays leaders en matière de greffes pulmonaires à l'échelle mondiale.

Le 9 novembre, l'équipe a été mobilisée suite à la notification d'un donneur. La première greffe, d’une durée de plus de huit heures, a eu lieu à 16h15. Le poumon provenait d'un donneur masculin de 55 ans et a été transplanté à une patiente de 48 ans souffrant de diabète de type 2 et de graves affections pulmonaires.

Le même jour, une seconde greffe, d'une durée de neuf heures, s'est achevée aux premiers heures du 10 novembre. Le patient d'un homme de 48 ans souffrant de l'OCPD (Trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive) et de pathologies sous-jacentes graves, état en attente depuis 2022. Après la transplantation, le patient bénéficie de soins postopératoires et d'une surveillance au Centre de transplantation pulmonaire. Actuellement, son état de santé évolue favorablement.

Le Docteur Dinh Van Luong a souligné le défi logistique de cette double transplantation, impliquant une coordination totale entre les hôpitaux, les compagnies aériennes et les forces de police pour assurer le transport de l'organe dans un délai optimal. -VNA