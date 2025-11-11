Santé

Première greffe de poumon réussie à partir d'un donneur en état de mort cérébrale

Du 7 au 9 novembre, les médecins de l’hôpital Cho Rây, en collaboration avec plusieurs grands hôpitaux du pays, ont prélevé et transplanté les organes de deux donneurs en état de mort cérébrale, sauvant douze patients et réalisant la première greffe de poumon issue d’un donneur en mort cérébrale dans le Sud du pays.

Selon les informations fournies par l'hôpital Cho Rây, au cours de cette série d'événements médicaux révolutionnaires, les médecins ont travaillé sans relâche, en coordination étroite avec l'Hôpital pulmonaire national (Hanoï, l'hôpital Bà Rịa, l'Hôpital central de Huê et l'Hôpital de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville.

Le Dr. Phạm Thanh Việt, directeur adjoint de l'hôpital Cho Rây, a indiqué que le 7 novembre, l'établissement a accueilli un cas de mort cérébrale suite à un accident de la route. Au total, six organes ont été prélevés et greffés à six patients : une greffe de cœur, une greffe de poumon, et deux greffes de rein ont été réalisées à l'hôpital Cho Rây. Par ailleurs, deux cornées ont été transférées à l'Hôpital central de Huê pour être greffées à deux autres malades.

Parmi ces transplantations, l'hôpital Cho Rây a réalisé avec succès sa première greffe de poumon, avec l'assistance de deux experts sud-coréens et de l'Hôpital central militaire 108.

Le Dr. Nguyên Hoàng Bình, chef du département de chirurgie thoracique et vasculaire, a précisé qu'avant cette première greffe, l'hôpital Cho Rây avait envoyé du personnel se former aux techniques de transplantation en Corée du Sud et à l'hôpital 108. Simultanément, l'établissement a investi dans les équipements nécessaires au programme de greffe de poumon.

Dès la réception du cas du donneur en état de mort cérébrale, les médecins se sont immédiatement attelés à la première greffe de poumon. Le receveur était un patient de 39 ans souffrant de fibrose pulmonaire, nécessitant une oxygénothérapie continue, incapable de s'alimenter, dont l'état s'aggravait inéluctablement sans remplacement pulmonaire. Après l'opération, le patient est actuellement sous surveillance et reçoit des soins intensifs.

"Sur le plan technique, la greffe de poumon n'est pas la partie la plus ardue, mais le suivi et le traitement post-greffe sont les plus difficiles. Particulièrement en greffe pulmonaire, le rôle de soutien de la technique ECMO (cœur-poumon artificiel) est crucial; sans ECMO, la greffe ne pourrait pas être réalisée. Heureusement, la technique ECMO est très bien maîtrisée à l'hôpital Cho Rây, ce qui nous a permis de réussir cette première transplantation pulmonaire", a souligné le Dr. Nguyên Hoàng Bình.

Une course contre la montre à travers le pays

Immédiatement après la finalisation des transplantations d'organes du premier donneur, l'hôpital Cho Rây a été informé d'un autre don d'organe en état de mort cérébrale à l'Hôpital général de Bà Rịa. Sans aucun répit, les équipes de prélèvement de Cho Rây ont pris la route.

Dans ce second cas, les médecins ont pu prélever un cœur et deux reins, qui ont été ramenés à Cho Rây pour être greffés à trois patients ; un poumon a été acheminé à l'Hôpital pulmonaire national (Hanoï) ; le foie a été séparé en deux, la moitié greffée à l'hôpital de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville et l'autre moitié transportée à l'Hôpital central de Huê. Grâce à la collaboration de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et de la police de la circulation de Hô Chi Minh-Ville, les organes ont été transportés rapidement de Bà Rịa vers les centres d'accueil dans les trois régions du pays.

Le Dr. Du Thị Ngọc Thu, cheffe de l'Unité de coordination des transplantations d'organes à l'hôpital Cho Rây, a fait savoir que face à ces deux dons d'organes successifs, la direction de Cho Rây a chargé les services concernés de former plusieurs équipes pour une coordination fluide, afin de réaliser le prélèvement et la transplantation d'organes le plus rapidement et le plus sûrement possible. Le personnel médical a travaillé sans interruption, durant des nuits blanches et pendant le week-end, pour réceptionner à temps les précieux dons des deux donneurs. Un accent particulier a été mis sur la réanimation et la protection des organes avant et après la greffe, une étape réalisée avec la plus grande rigueur pour garantir que les organes soient greffés dans les meilleures conditions.

Le succès de ces prélèvements et greffes à partir de deux dons consécutifs témoigne non seulement de la compétence professionnelle, du dévouement et de l'étroite collaboration entre les établissements de santé, mais également de la valeur humanitaire profonde de l'acte de don d'organes. En particulier, la première greffe de poumon effectuée à l'hôpital Cho Rây marque une étape importante dans l'amélioration continue des techniques des médecins de Cho Rây, apportant un nouvel élan au domaine du don et de la transplantation d'organes dans la région du Sud.

Texte et photos : Quang Châu/CVN