Des architectes vietnamiens décrochent un prix international

À Sydney, le groupe Squareone Atelier, dirigé par l’architecte Truong Minh Quoc Uong, a remporté le troisième prix du concours de concept d’urbanisme pour la ville de Hunnu, tenu de juillet à novembre 2025 en Mongolie.

Photo : Hunnu City/CVN

Malgré sa petite taille, Squareone Atelier a su convaincre le jury en puisant dans la profondeur des paysages de steppe et de la culture nomade mongole. Son projet, “Tenger City - The City of the sky” (littéralement : Ville de Tenger - La Ville du ciel), a été salué pour sa réflexion sur la mobilité, sa trame urbaine ouverte et son approche contemporaine des référents culturels locaux.

Le concours visait à définir Hunnu, future ville satellite de la capitale Oulan-Bator, dans un contexte de froid hivernal pouvant atteindre -30°C, de vastes étendues dégagées et d’une culture nomade pluriséculaire.

Lors de la mission sur site, l’équipe dit avoir été marquée par “une ligne d’horizon sans fin”. “En Mongolie, l’horizon s’étire sans limite, sans barrières, seulement le ciel et la terre. Cette sensation nous a fait penser qu’une ville du futur ne devrait pas naître d’un cadre fermé, mais d’une ouverture”, confie M. Quoc Uong, porte-parole de l’équipe.

Un 3e prix qui change d’échelle

À partir de cette expérience, le groupe a élaboré une structure urbaine articulée autour de trois valeurs : liberté, flexibilité et centrage sur l’humain. Des simulations de microclimat, de vent et d’ensoleillement ont guidé l’implantation de grappes d’habitat en arc de cercle afin d’atténuer les effets d’un climat extrême. La forme circulaire de la yourte traditionnelle (ger) a inspiré un système d’espaces publics favorisant le lien communautaire.

Photo : Hunnu City/CVN

Pour l’équipe, la ville de demain doit inciter les habitants à se rencontrer et à dialoguer. Elle affirme que la culture locale constitue un socle indissociable de l’urbanisme. “Une ville n’est pas que voirie et bâti. C’est un lieu où l’on vit, où l’on croit, où l’on ressent, où l’on appartient. Ignorer la culture, c’est risquer une ville techniquement juste mais sans identité”, souligne M. Quoc Uong.

Obtenir la troisième place a surpris le collectif, qui a concouru avec un effectif restreint depuis Sydney, avant tout pour se mesurer à l’exercice. “Ce concours nous montre que les efforts d’une petite équipe peuvent accéder aux grandes scènes”, relève-t-il.

Cette distinction ouvre de nouvelles perspectives à son jeune groupe. Squareone Atelier espère contribuer davantage en Asie du Sud-Est, où les villes se transforment à grande vitesse. L’équipe estime que les agences vietnamiennes disposent d’atouts notables : capacité d’adaptation, sens aigu de l’observation et esprit d’expérimentation.

Photo : Hunnu City/CVN

“L’Asie du Sud-Est n’a pas vocation à calquer les modèles occidentaux. La région a besoin de villes fondées sur la culture locale, le climat et des espaces qui encouragent l’interaction sociale”, affirme M. Quoc Uong.

Pour Squareone Atelier, ce succès en Mongolie dépasse le cadre d’un simple projet lauréat. Il marque une étape dans son développement. D’un petit groupe, il s’affirme désormais sur la carte internationale de l’urbanisme, portée par une volonté assumée d’affronter les défis.

La compétition internationale de design urbain de Hunnu (Hunnu City International Urban Design Competition) s’inscrit dans un programme de développement urbain piloté par le gouvernement mongol. L’objectif est de planifier l’urbanisation de la ville de Hunnu dans la vallée de Khushig, près du nouvel aéroport international Chinggis Khan à Oulan-Bator. Concours d’envergure internationale, il a attiré des centaines d’agences d’architecture et d’urbanisme du monde entier. Le programme, mené de juillet à novembre, comprenait des dépôts d’intentions suivis d’une évaluation par un jury international pour retenir un Top 5.

Song Anh - Phuong Nga/CVN