Émulation patriotique

Les Vietnamiens d'outre-mer diffusent la fierté nationale et l'aspiration au dévouement

Le XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique, placé sous le thème "Émulation pour l’innovation, la créativité et l’accélération afin de propulser le pays vers une ère de développement puissant, civilisé et prospère", s’est ouvert solennellement le 27 décembre au Centre national des conférences, à Hanoï.

Représentant plus de 6,5 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger, les délégués vietnamiens de l'étranger présents au Congrès ont exprimé une vive émotion, mêlée de fierté et d’enthousiasme. Tous ont réaffirmé leur attachement profond à la Patrie et leur volonté de contribuer activement au développement du pays, en tant que composante indissociable du bloc de grande union nationale.

Fierté d'être Vietnamien

Après 20 ans, Hoàng Dinh Thang, membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Union des associations vietnamiennes en Europe, a souligné que la participation des Vietnamiens d’outre-mer au Congrès constitue une reconnaissance significative de leurs contributions par le Parti et l’État. Selon lui, cette présence confirme que la communauté vietnamienne à l’étranger demeure une partie inséparable de la nation.

Appréciant le thème du Congrès, il a estimé qu’il s’agissait à la fois d’un message d’orientation stratégique et d’un appel à l’action. Les Vietnamiens d’outre-mer, a-t-il affirmé, peuvent accompagner le pays en mettant à profit leurs connaissances, leur expertise et leurs réseaux d’influence au sein des sociétés d’accueil, contribuant ainsi durablement à l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement.

Toujours tournés vers la Patrie

Pour sa première participation au Congrès, le Docteur Nguyên Hông Son, président de l'Union des associations vietnamiennes au Japon, a fait part de son émotion face à l’atmosphère sincère et à l’énergie positive émanant de l’événement.

À ses yeux, le patriotisme se traduit par des actes concrets au quotidien : respect des lois, esprit de discipline, créativité et responsabilité, afin de promouvoir l’image d’un Vietnamien travailleur, fiable et digne de confiance auprès des amis et partenaires internationaux.

Il a exprimé son souhait que les mouvements d’émulation patriotique continuent de servir de passerelle, permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de s’impliquer plus profondément dans le processus de développement du pays, notamment à travers le transfert de connaissances, d’expériences et de technologies, la mise en relation des investissements ainsi que les échanges culturels et éducatifs.

Chaque Viêt kiêu, un "ambassadeur" du peuple

De son côté, Trân Phu Thuân, vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations vietnamiennes en Fédération de Russie, a estimé que la participation des Vietnamiens d’outre-mer au Congrès reflète l’attention constante accordée par le Parti et l’État à cette communauté.

Selon lui, le patriotisme est indissociable de l’émulation, et chaque Vietnamien d’outre-mer doit valoriser ses atouts afin d’apporter une contribution concrète à l’édification du pays. Fort de plus de 6,5 millions de ressortissants à l’étranger, le Vietnam dispose d’un important vivier d’intellectuels, d’étudiants et d’experts hautement qualifiés, formés dans des établissements de renom. La mobilisation au service de la Patrie des savoirs et de l’expérience acquis à l’étranger constitue ainsi une ressource particulièrement précieuse pour le développement national.

Chaque Viêt kiêu, a-t-il conclu, peut devenir un "ambassadeur" contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations entre le Vietnam et les pays d’accueil, tout en accompagnant le pays dans sa nouvelle ère de développement et d’essor national.

