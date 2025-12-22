Examen de la résolution relative aux affaires des Vietnamiens de l'étranger après plus de 20 ans

Le ministère des Affaires étrangères organise une conférence pour examiner la mise en œuvre de la Résolution 36-NQ/TW et des autres directives du Bureau politique et du Secrétariat aux affaires des Vietnamiens de l'étranger au cours des 20 dernières années. L'objectif est de proposer des politiques et des décisions appropriées pour la nouvelle phase.

>> La diaspora vietnamienne salue la vision des projets des documents du XIVᵉ Congrès national du Parti

>> Les intellectuels de la diaspora appellent à susciter la puissance mondiale du Vietnam

>> La diaspora vietnamienne en France célèbre le cinéma national



>> La diaspora vietnamienne en Australie bâtit des ponts entre savoir et culture

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a déclaré à la presse le 22 décembre que cette conférence, prévue le 25 décembre à Hanoï, constituera une plateforme importante pour renforcer la coordination entre les autorités centrales et locales, les missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger et la communauté des Vietnamiens de l'étranger (Viêt kiêu).

Environ 320 délégués sont attendus, parmi lesquels des dirigeants du Parti et de l'État, des fonctionnaires des ministères, des secteurs et des collectivités locales, des responsables chevronnés des affaires des Viêt kiêu, ainsi que des représentants d'associations et de communautés de Viêt kiêu. À noter que 20 délégués Viêt kiêu de haut rang, ayant participé au 11e Congrès national de l'émulation patriotique, seront présents.

Lê Thi Thu Hang a déclaré que la Résolution 36, promulguée en 2004, est le premier document du Parti à fournir des orientations stratégiques globales sur les affaires des ressortissants vietnamiens dans le contexte d'une intégration internationale plus poussée. Au cours des deux dernières décennies, elle a servi de cadre de référence, réaffirmant le principe constant selon lequel les ressortissants vietnamiens sont une composante indissociable et une ressource importante du peuple vietnamien, et contribuent à l'amitié et à la coopération du Vietnam avec les autres pays.

Un changement majeur

À ce jour, le Comité d'État pour les ressortissants vietnamiens a reçu 60 rapports d'évaluation, 20 documents thématiques et 180 propositions émanant de ministères, de secteurs et de collectivités locales, ainsi que des contributions de 98 missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger. Il a également organisé cinq séminaires et ateliers afin de contribuer à une évaluation complète et d'orienter les actions à venir.

Passant en revue les réalisations après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution, la vice-ministre des Affaires étrangères a constaté que la communauté des Vietnamiens d'outre-mer s'est considérablement développée, tant en nombre qu'en qualité, passant d'environ 2,7 millions de personnes dans près de 90 pays et territoires en 2004 à près de 6,5 millions dans plus de 130 aujourd'hui, dont environ 80% vivent dans des pays développés. Leur rôle et leur statut n'ont cessé de croître, tandis que les liens entre les Vietnamiens d'outre-mer et la Patrie se sont resserrés et consolidés.

Elle a souligné un changement majeur dans la façon dont la direction s'oriente désormais vers l'accompagnement, le soutien et le service des Vietnamiens d'outre-mer, comme en témoignent les améliorations apportées au cadre juridique afin de mieux protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes, notamment les amendements à la loi sur la nationalité vietnamienne et à la législation relative à la science, à la technologie, au foncier et au logement.

Le Parti et l'État ont également encouragé les Vietnamiens d'outre-mer à participer à l'élaboration des grandes orientations politiques, a-t-elle poursuivi, notant que plus de 2.000 avis du monde entier ont été soumis pour contribuer aux projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, démontrant ainsi leur sens des responsabilités et leur volonté de soutenir le développement national.

La préservation et la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes, et notamment de la langue vietnamienne, ont connu des progrès notables, grâce à la mise à jour des supports pédagogiques, l'utilisation d'applications numériques pour l'enseignement des langues, la formation en ligne des enseignants, l'initiative "Bibliothèque vietnamienne", la désignation du 8 septembre comme Journée de la langue vietnamienne et les programmes de sélection d'ambassadeurs de la langue vietnamienne.

Ces réalisations témoignent de l'attention soutenue portée par les dirigeants du Parti et de l'État, de l'engagement de l'ensemble du système politique et du dévouement de tous ceux qui œuvrent pour la communauté vietnamienne, confirmant une fois de plus que les Vietnamiens de l'étranger sont une composante essentielle du peuple vietnamien, a ajouté Lê Thi Thu Hang.

VNA/CVN