Vietnam - Laos : coopération intensifiée dans la gestion des frontières

La 34ᵉ réunion annuelle entre les délégations frontalières du Vietnam et du Laos s’est tenue du 25 au 27 décembre à Vientiane, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité et de la coopération stratégique entre les deux pays.

La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, tandis que la partie lao était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Maythong Thammavongsa.

Dans une atmosphère empreinte de "grande amitié, de solidarité spéciale et de confiance mutuelle", les deux parties ont procédé à une évaluation approfondie de la mise en œuvre de l’Accord sur la gestion de la frontière et des postes-frontières terrestres signé en 2016. Elles ont également examiné les résultats de la coopération issue du procès-verbal de la 33ᵉ réunion annuelle couvrant la période 2024–2025.

Les chefs de délégation ont salué l’efficacité de la gestion frontalière au cours de l’année écoulée. Entre 2024 et 2025, le Groupe d’experts mixtes Vietnam - Laos a mené dix missions de terrain, permettant de résoudre rapidement les questions émergentes et de renforcer la coordination bilatérale.

La coopération s’est notamment traduite par une protection rigoureuse de la ligne frontalière et du système de bornage national. Le contrôle des projets de construction dans les zones frontalières, en particulier dans la bande sensible de 100 m à partir de la ligne de démarcation, a été mené dans le strict respect des dispositions de l’Accord de 2016.

Sur le plan sécuritaire, les deux parties se sont félicitées de la stabilité de la situation aux frontières, du bon fonctionnement des postes de passage et de la fluidité des flux migratoires. Une coordination étroite a permis de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière et transnationale, tout en favorisant le développement des échanges commerciaux conformément aux accords bilatéraux en vigueur.

Se projetant vers l’avenir, Hanoï et Vientiane ont défini les grandes orientations de coopération pour 2026. Celles-ci incluent le renforcement de la surveillance des bornes frontalières, l’amélioration de la gestion des infrastructures aux postes-frontières et la poursuite des efforts conjoints en matière de sécurité.

Un point clé de la réunion a été la décision d’engager les préparatifs en vue d’une inspection conjointe de la ligne de démarcation, conformément au Protocole de 2016. Les deux parties ont également convenu de réviser et de compléter cet accord afin de l’adapter aux nouvelles réalités géopolitiques et économiques.

Cette volonté de modernisation juridique vise à pérenniser la stabilité et à favoriser le développement durable des régions limitrophes, au service de la "connectivité stratégique" entre les deux nations.

La 35ᵉ réunion annuelle des délégations frontalières est prévue au Vietnam au quatrième trimestre 2026.

