Le Vietnam participe activement à la célébration de la Journée internationale des migrants à Singapour

Le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour (VNAS) s'est joint activement à la célébration de la Journée internationale des migrants, notamment en offrant des cadeaux aux travailleurs migrants, dont des centaines de Vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

La Journée internationale des migrants (célébrée le 18 décembre) a été commémorée le 14 décembre à Downtown East, Singapour, lors d'un événement organisé par le ministère singapourien de la Main-d'œuvre (MOM). Cet événement a attiré environ 10.000 participants, avec une participation remarquable et appréciée de la communauté vietnamienne.

Le stand du VNAS a attiré de nombreux visiteurs, offrant l'occasion de découvrir la communauté vietnamienne et de s'immerger dans sa culture. De plus, un spectacle de danse traditionnelle vietnamienne a été présenté lors de l'échange culturel.

La représentante du VNAS, Nguyên Hông Trang, a indiqué que le Comité avait préparé 1.500 colis-cadeaux contenant des produits de première nécessité, dans le but de renforcer les liens avec les travailleurs, en particulier les ressortissants vietnamiens.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a salué les activités de la communauté, forte de plus de 33.000 personnes, soulignant sa contribution significative à l'économie singapourienne et aux relations bilatérales.

L'événement visait à sensibiliser au rôle et aux contributions des travailleurs migrants à la société singapourienne et à promouvoir la cohésion communautaire.

VNA/CVN