Le projet "Toucher Arts" honoré au Prix national de l’information pour l’étranger 2025

Le projet international multiculturel "Toucher Arts", relevant de l'Association Art Space (France), a eu l'honneur de recevoir le Prix d’encouragement dans la catégorie "Initiative, produit à valeur decommunication extérieure" lors de la 11 e édition du Prix national de l’information pour l’étranger.

>> Célébration de la créativité culturelle aux Vietnam International Awards 2024

>> Une ambassadrice de la culture vietnamienne en France

Photo : Thu Trang/CVN

Le 11e Prix national de l’information pour l’étranger a attiré 2.412 œuvres candidates. Lors de la cérémonie de remise des prix tenue dans la soirée du 12 décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants du Parti et de l’État ont remis 8 premiers prix, 16 deuxièmes prix, 24 troisièmes prix et 40 prix d’encouragement.

"Toucher Arts" a été distingué par le jury pour sa contribution constante et créative à la diffusion de la culture vietnamienne à l'international, en particulier à travers une approche humaniste mettant la jeunesse au centre de ses activités.

Un projet significatif

"Toucher Arts" est un projet de promotion de la culture internationale initié et mené par des jeunes vietnamiens. En trois ans d’activité, le projet a organisé plus de 60 événements culturels en Europe, atteignant plus de 10.000 spectateurs français et présentant la culture vietnamienne dans 16 écoles en France. Il a également été récompensé par le Vietnam International Award à Londres et est largement reconnu à travers deux éditions du Festival Bonjour Vietnam à Paris et trois éditions du Festival Vietnam à Lorient, attirant un large public français.

Photo : Toucher Arts/CVN

"En 2025 seulement, Toucher Arts a organisé plus de 20 événements de promotion de la culture vietnamienne pour divers groupes cibles, allant des écoliers et étudiants aux personnes âgées et au grand public français. Les activités ont eu lieu dans des écoles, des bibliothèques municipales, des maisons de retraite, des cinémas et des centres d'exposition, contribuant à faire vivre l'image du Vietnam dans la culture locale", a révélé Hoàng thu Trang, président de l'Association Art Space.

Parmi les événements notables figure le Concours international de dessin "Rực rỡ Việt Nam" (La vivacité du Vietnam), qui a attiré près de 1.000 œuvres d'enfants et de jeunes vietnamiens et d'origine vietnamienne de 17 pays. Les œuvres ont été exposées dans plusieurs villes françaises, dont la galerie d'art A2Z à Paris.

De plus, le documentaire Les mains qui gardent la flamme traditionnelle, réalisé par les jeunes de "Toucher Arts", racontant l'histoire des métiers traditionnels vietnamiens, a été projeté dans des cinémas à Nantes et Lorient, avec de nombreuses séances à guichet fermé et un accueil chaleureux du public international. En parallèle, des expositions de peinture et de photos utilisant la technologie AR, des ateliers de fabrication artisanale traditionnelle et des spectacles de marionnettes bilingues ont permis de rapprocher la culture vietnamienne des enfants et des communautés locales en Europe, tout en offrant des expériences culturelles visuelles et dynamiques.

Photo : Thu Trang/CVN

Au-delà de sa valeur en matière de communication extérieure, "Toucher Arts" constitue également un terrain d'apprentissage précieux pour près de 100 jeunes vietnamiens et d'origine vietnamienne venus de différents pays, qui participent activement au projet. En organisant des événements, en produisant du contenu, en assurant la communication et en travaillant dans un environnement international, ces jeunes sont devenus de nouveaux ambassadeurs de la culture, contribuant à raconter l’histoire de la culture vietnamienne au monde de manière moderne, rafraîchissante et authentique.

Photo : BTC/CVN

Le Prix d’encouragement lors du Prix national de l’information pour l’étranger 2025 constitue "une reconnaissance importante des efforts inlassables de Toucher Arts et de la communauté de jeunes impliqués dans le projet, et constitue un moteur pour la poursuite de la diffusion de l'image dynamique, jeune, créative et riche en identité du Vietnam à l'international dans les années à venir", a conclu Hoàng Thu Trang.

Phuong Mai/CVN