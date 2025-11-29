Les Viêt kiêu, accélérateurs de l’export vers l’Australie

Le Forum d’entreprises Vietnam - Australie à Melbourne a mis en lumière le rôle croissant des entrepreneurs Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer) dans le maillage économique, la promotion des échanges bilatéraux et le transfert de technologies vers le Vietnam.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, le 19 novembre à Melbourne, le Forum d’entreprises Vietnam - Australie, en présence du ministre Nguyên Hông Diên, de l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, de représentants des services du ministère, de grands groupes comme Électricité du Vietnam (EVN) et le Groupe du charbon et des industries minérales du Vietnam (TKV), ainsi que de nombreux chefs d’entreprise et d’intellectuels de la diaspora.

Alors que les relations Vietnam - Australie viennent d’être portées au rang de partenariat stratégique global et connaissent leur phase la plus dynamique, le forum s’impose comme un pont essentiel pour renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays, élargir l’investissement et exploiter le potentiel des marchés de manière efficace.

Moment opportun

Les responsables du ministère de l’Industrie et du Commerce ont souligné qu’il s’agissait d’un moment opportun pour accélérer la coopération commerciale, le transfert de technologies et l’expansion des investissements dans des secteurs clés tels que les énergies propres, les hautes technologies, la logistique et l’agriculture moderne.

Trân Ba Phuc, président de l’Association des entrepreneurs vietnamiens en Australie, a rappelé que la communauté vietnamienne en Australie, bien que relativement réduite en nombre, disposait d’une forte capacité économique, contribuant chaque année à environ 15% à 17% du total des envois de fonds vers le pays. Un indicateur du poids économique particulier des entrepreneurs de la diaspora, mais aussi de leur confiance et de leur attachement profond à la Mère Patrie.

Selon lui, l’objectif de porter prochainement les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars est tout à fait atteignable, à condition que les entreprises vietnamiennes de la diaspora continuent d’assumer leur rôle de relais pour la distribution des produits vietnamiens, de passerelle pour l’investissement et d’aimant pour les flux de capitaux vers le Vietnam.

M. Phuc a insisté sur le fait que ces entrepreneurs n’apportent pas seulement des ressources financières, mais aussi un “cœur vietnamien” et l’ambition de contribuer au pays grâce à leur expérience internationale, leur savoir-faire managérial et les réseaux commerciaux et technologiques qu’ils ont tissés en Australie.

Au forum, un représentant d’EVN a indiqué que le pays entrait dans une phase d’accélération des énergies renouvelables et souhaitait s’inspirer de l’expérience australienne en matière de bouquet électrique, de gestion de système et de solutions liées au marché concurrentiel de l’électricité.

Le directeur général adjoint dudit groupe, Pham Hông Phuong, a exprimé le souhait de voir les entrepreneurs vietnamiens de la diaspora jouer le rôle de pivot pour les connexions technologiques, notamment dans l’éolien, le solaire et les logiciels de gestion du réseau électrique, alors que la part des énergies renouvelables progresse rapidement au Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a indiqué que les relations bilatérales connaissaient leur période de développement la plus dynamique à ce jour. Les deux pays entretiennent un haut niveau de confiance politique, multiplient les échanges de délégations de haut rang et donnent une forte impulsion aux programmes de coopération.

Partenaires clés

Le programme d’action 2024-2027 a été achevé ou respecte le calendrier à 96% de ses volets, dont 40% portent directement sur le commerce et l’investissement. La Stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040 de l’Australie identifie d’ailleurs le Vietnam comme l’un de ses partenaires clés.

En conclusion, le ministre Nguyên Hông Diên a salué la qualité des contributions des entrepreneurs de la diaspora et affirmé qu’ils constituent une ressource stratégique pour le pays. Il les a appelés à poursuivre leur participation au conseil en politiques publiques, en particulier dans les domaines des hautes technologies, de la transition verte, de l’économie numérique et de l’innovation ; à stimuler l’investissement vers le Vietnam ; et à renforcer la mise en réseau et le transfert de technologies dans des secteurs de base tels que les nouveaux matériaux, la mécanique de précision, la chimie, les semi-conducteurs et l’IA.

Le ministre a également souligné la nécessité d’élargir le réseau des jeunes entrepreneurs vietnamiens de la diaspora, afin de permettre aux deuxième et troisième générations de perpétuer le lien avec le pays d’origine, tout en promouvant l’image d’un Vietnam dynamique et créatif en Australie.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce coordonnera, avec les représentations diplomatiques, l’organisation régulière de forums dédiés aux entrepreneurs de la diaspora, la consolidation des propositions, la résolution des difficultés et le renforcement de l’appui aux entreprises sur les deux marchés.

Hùng Nguyên - Phuong Nga/CVN