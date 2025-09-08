Les Vietnamiens d’outre-mer rapprochent le Vietnam de ses amis internationaux

La communauté vietnamienne d'outre-mer, considérée comme une partie intégrante de la grande union nationale, joue un rôle crucial de "passerelle" entre le Vietnam et le reste du monde, selon Lê Thuong, présidente de l'Association générale des Vietnamiens de la région du Kansai.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Tokyo, Lê Thuong a souligné que les Vietnamiens de l'étranger préservent l'identité culturelle de leur pays et contribuent à la faire rayonner dans le monde, renforçant ainsi sa réputation sur la scène internationale.

Concernant les contributions de la communauté à l'amélioration de la qualité de l'intégration globale, conformément à l'esprit de la Résolution 59, Lê Thuong a souligné que cette résolution propose une approche novatrice : une intégration complète, concrète et aux résultats tangibles.

Les Vietnamiens d'outre-mer peuvent participer à diverses activités, telles que la promotion des produits vietnamiens à l'étranger, la facilitation des investissements, le transfert de technologies et le partage des connaissances et expériences internationales. Ils peuvent également participer à l'examen des politiques, soutenir une formation de qualité des ressources humaines et participer à des activités de diplomatie culturelle afin de promouvoir à l'international l'image du Vietnam et de son peuple, a-t-elle déclaré.

Pour exploiter pleinement le potentiel intellectuel, financier et culturel de la communauté vietnamienne dans le monde, Lê Thuong a suggéré de mettre en place des politiques et des mécanismes clairs, pratiques et transparents. Elle a également proposé la création d'institutions spécialisées, comme un réseau mondial de connaissances vietnamiennes, l'accélération de la numérisation des services liées aux Vietnamiens d'outre-mer, l'adaptation des approches aux différentes générations, notamment aux jeunes, pour cultiver leur fierté et leur sens des responsabilités envers leur patrie.

Lê Thuong a souligné que, ces dernières années, le Parti et l'État ont adopté de nombreuses politiques en faveur de la diaspora, allant de la citoyenneté et du cadre juridique aux programmes d'échanges et de conférences. Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, il est nécessaire d'élaborer une stratégie nationale liée aux objectifs de développement du pays dans le contexte de l'intégration mondiale.

Les politiques doivent rester cohérentes du niveau central au local, intégrer régulièrement les avis des Vietnamiens de l’étranger et leur offrir des positions réelles de participation, afin qu'ils deviennent une ressource essentielle pour le développement national, a-t-elle ajouté.

