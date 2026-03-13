Oscars : le Nord-Est brésilien vibre pour L'Agent secret

Entre fierté et retombées touristiques, le succès de L'Agent secret met en effervescence Recife, métropole du Nord-Est brésilien où ont été tournées la plupart des scènes du film nommé dans quatre catégories aux Oscars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Visites guidées thématiques, costumes de carnaval : le long-métrage de Kleber Mendonça Filho est incontournable dans la capitale du Pernambouc, État à l'identité culturelle très forte.

Ce film est une immersion dans le Recife de 1977, en pleine dictature militaire. Il montre une ville qui, sans renier sa facette folklorique, est aussi cosmopolite, intellectuelle, avec son imposante architecture brutaliste et un patrimoine peu connu, même au Brésil.

Après avoir collectionné les récompenses à travers le monde, notamment au Festival de Cannes et aux Golden Globes, L'Agent secret est en lice aux Oscars dans les catégories du meilleur film, meilleur film international, meilleur acteur pour Wagner Moura (la star de la série Narcos) et meilleur casting.

Mais pour le Nordeste, région historiquement marginalisée du Brésil, l'enjeu va au-delà des statuettes.

"La production audiovisuelle brésilienne a toujours été concentrée dans le Sud-Est, à Rio de Janeiro ou Sao Paulo. C'est important que le piédestal et le micro soient déplacés", dit à l'AFP le réalisateur Kleber Mendonça Filho, inlassable défenseur de sa ville de Recife et de sa région.

Pour l'historien Durval Muniz de Albuquerque Junior, le film revêt une "importance énorme" car il démonte "une image stéréotypée du Nord-Est", souvent représenté comme "caricatural, inférieur et arriéré".

C'est pourquoi il se félicite que Kleber Mendonça Filho et d'autres cinéastes de la région "s'emploient précisément à remettre en question cet imaginaire".

Lieux emblématiques

En sortant d'une séance de "L'Agent secret" au cinéma, le guide touristique Roderick Jordao a décidé de créer une visite guidée sur les lieux de tournage du film.

Photo : AFP/VNA/CVN

Son agence, La Ursa Tours, organise des visites du centre historique de Recife depuis 2017, mais celle-ci "est différente", passant notamment par l'emblématique cinéma Sao Luiz, où ont été filmées plusieurs scènes.

"Aucune campagne des autorités n'aurait pu donner une telle publicité" à la ville, estime-t-il.

Sa visite thématique attire de nombreux touristes d'autres régions du Brésil, comme Tomas Santa Rosa, acteur de 22 ans que le film a tellement ému qu'il est venu spécialement de Rio pour voir Recife de plus près.

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"Normalement, c'est le contraire, les artistes du Nord-Est doivent aller dans le Sud-Est pour travailler ou avoir accès à la culture de référence", constate-t-il.

Jambes velues et t-shirts

La célébration du succès de L'Agent secret est entrée dans une autre dimension à la mi-février, durant le carnaval, où les festivités dans le Pernambouc sont déjà parmi les plus vibrantes du pays en temps normal.

Les rues de Recife et de la ville voisine Olinda ont été envahies par des "bonecos" à l'effigie de Wagner Moura ou Kleber Mendonça Filho, ces grands mannequins portés à dos d'homme comme les "géants" du carnaval de Dunkerque.

L'an dernier, Fernanda Torres, actrice de "Je suis toujours là", premier film brésilien à avoir remporté un Oscar, celui du meilleur film international, avait également eu droit à son "boneco".

Dans les cortèges, des fêtards ont également brandi des "jambes velues", en hommage à une légende urbaine locale utilisée dans le film comme une improbable métaphore de la répression.

"C'est incroyable qu'un film du Pernambouc soit en lice aux Oscars. On vit l'histoire en direct", exultait durant le carnaval Matheus Vitoriano, monteur vidéo de 25 ans.

Il arborait comme des milliers d'autres un t-shirt jaune de Pitombeira, un groupe de carnaval de rue d'Olinda. Il s'agit d'une réédition d'un modèle utilisé sous le régime militaire.

Comme Wagner Moura le porte dans des scènes de "L'Agent secret", c'est vite devenu un objet culte.

"Nous pensions faire un t-shirt avec de nouveaux motifs comme on le fait chaque année au carnaval, mais le film nous a fait changer d'idée", explique Erivelton Martins Torres, membre de Pitombeira.

Selon lui, pas moins de 30.000 t-shirts ont été vendus, y compris en Europe et aux États-Unis.

AFP/VNA/CVN