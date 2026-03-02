Miriam Margolyes aborde la solitude des seniors, dans un court-métrage nommé aux Oscars

À 84 ans, Miriam Margolyes en connaît un rayon sur le fait de prendre de l'âge. Alors quand l'actrice britannique, connue pour son rôle de Professeure Chourave dans la saga "Harry Potter", a reçu le scénario d'un réalisateur-scénariste débutant qui s'attaque à la question de la solitude de nos aînés, elle a sauté sur l'occasion.

"Je savais que c'était bien", a-t-elle confié à l'AFP à propos du court-métrage nommé aux Oscars, "A Friend of Dorothy".

"La vérité, l'émotion sont authentiques, le drame n'est pas forcé. C'est très organique", dit-elle.

Ce film de 20 minutes, où joue également Stephen Fry, est une méditation sur l'importance des liens entre êtres humains - au-delà des générations et des origines.

Dorothy, le personnage principal, est d'une redoutable vivacité d'esprit mais en veut à son corps qui la lâche, seule dans une grande maison londonienne un peu délabrée.

Un après-midi, le jeune J.J. (Alistair Nwachukwu) sonne à sa porte pour récupérer son ballon, qu'il a envoyé dans son jardin. Il découvre alors la vaste collection de pièces de théâtre de la maison, que la vieille dame l'encourage à lire à voix haute.

Leur improbable amitié se scelle lorsqu'elle devine son homosexualité - vraisemblablement non assumée -, ainsi que son évident talent de comédien.

Au fil de visites qui deviennent quotidiennes, leur lien bourgeonne, et tous deux comprennent, en larmes, qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui les comprend.

Avec son mari mort depuis longtemps, un fils installé à l'autre bout du monde et un petit-fils absorbé par l'idée de gagner de l'argent, la vie de Dorothy n'a malheureusement rien d'exceptionnel, regrette Mme Margolyes.

"La situation d'une vieille dame seule n'a rien d'unique", insiste l'actrice, lauréate d'un Bafta, l'équivalent britannique des César, pour son rôle dans "Le Temps de l'innocence" de Martin Scorsese, sorti en 1993.

