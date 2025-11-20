Les transports publics à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville vont rouler aux énergies propres d’ici 2030

Le Vietnam s’est fixé pour objectif que 100% des véhicules de transport public dans la capitale Hanoï et la mégapole économique du Sud, Hô Chi Minh-Ville, fonctionnent aux énergies propres, vertes et respectueuses de l’environnement d’ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Cet objectif s’inscrit dans le cadre du plan d’action national pour la lutte contre la pollution atmosphérique et la gestion de la qualité de l’air ambiant pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ce plan a été approuvé par la décision N°2530/QĐ-TTg signée le 19 novembre par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

Conformément au plan d’action, la phase 2026-2030 vise à contrôler, prévenir et inverser progressivement la pollution atmosphérique dans les zones économiques clés, en priorisant la réduction de la pollution à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces limitrophes. Elle vise également à renforcer les capacités du pays en matière de contrôle de la qualité de l’air à l’échelle nationale, afin de protéger la santé publique et de favoriser une croissance économique verte et durable.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’obtenir des améliorations mesurables de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire. Plus précisément, dans la capitale, Hanoi, la concentration moyenne annuelle de PM2,5 devrait passer sous la barre des 40 µg/m³ (soit une réduction de 20% par rapport à 2024), et au moins 80% des jours de l’année devraient enregistrer des niveaux de qualité de l’air jugés bons ou modérés selon l’indice VN_AQI.

Dans les provinces limitrophes de Hanoi, la concentration moyenne annuelle de PM2,5 devrait diminuer d’au moins 10% par rapport aux niveaux de 2024. À Hô Chi Minh-Ville et dans les autres grandes agglomérations, le plan fixe comme objectif une amélioration annuelle des indicateurs VN_AQI.

Le plan exige également une gestion et un contrôle stricts de 100% des principales sources d’émissions dans les industries présentant un risque élevé de pollution atmosphérique. Tous les véhicules routiers devront être conformes aux normes nationales d’émissions. Parallèlement, les efforts en matière d’assainissement public seront renforcés, notamment par l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets et des sous-produits agricoles.

Le Vietnam ambitionne de compter 1.200 bâtiments écologiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2030 et de mettre en place un système national d’alerte, de prévision et de contrôle de la pollution atmosphérique.

Pour atteindre ces objectifs, le plan définit une série de mesures et de solutions, parmi lesquelles l’amélioration du cadre juridique et politique relatif au contrôle de la qualité de l’air ; la promotion de la recherche, de l’application et du transfert de technologies ; le contrôle et la réduction des émissions issues des activités industrielles ; et la gestion des émissions liées aux transports, le développement des réseaux de transports publics et l’accélération de la transition vers une mobilité verte et respectueuse de l’environnement. Il souligne également la création et le fonctionnement d’un comité de pilotage national pour la réduction de la pollution atmosphérique.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pilotera la mise en œuvre des mesures qui lui seront confiées, en coordination avec les ministères, les secteurs concernés et les collectivités locales.

VNA/CVN