Inondations et glissements de terrain : 14 morts et disparus et d'importants dégâts

Les fortes pluies, les crues soudaines et les glissements de terrain qui frappent la partie centrale du Vietnam depuis plusieurs jours ont causé, à 8h30 le 18 novembre, au moins 14 morts et disparus, selon les données provisoires du Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Ce bilan est en hausse de deux personnes par rapport à la soirée du 17 novembre.

>> Le PM exige une action rapide face aux inondations dans le Centre

>> Khanh Hoa renforce ses mesures d’urgence face aux fortes pluies et aux inondations

>> Dà Nang : le président de la République aux côtés des sinistrés des inondations de Go Nôi

Photo : VNA/CVN

La province de Khanh Hoà demeure la plus touchée, avec neuf morts et disparus, dont sept victimes dans deux accidents distincts : un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles qui a enseveli un autocar sur le col de Khanh Lê (Nationale 27C), et l'effondrement d'une paroi rocheuse sur un abri de chantier au col de Khanh Son. Deux autres personnes sont portées disparues, l'une après un glissement de terrain à Khanh Son, l'autre emportée par les crues à Nha Trang.

À Dà Nang, un glissement de terrain survenu à la commune de Hùng Son a fait trois disparus. La province de Quang Tri et la ville de Huê recensent chacune un disparu, tous deux emportés par les eaux en tentant de franchir des zones inondées.

Les intempéries ont provoqué des inondations importantes, touchant 13.759 habitations, principalement dans la ville de Huê (12.207 foyers). Plus de 7.000 hectares de rizières et 430 hectares de cultures pérennes ont été endommagés. Le bétail a également été lourdement affecté, avec 357 têtes de bétail et 4.900 volailles mortes ou emportées par les eaux.

Le réseau routier reste sévèrement perturbé. Plus de 120 points d'inondation ou d'obstruction sont signalés sur les routes nationales et provinciales, dont 86 dans la province de Quang Tri. À Huê, plusieurs tronçons du réseau provincial sont submergés de 0,4 à 1,5 m. Des glissements de terrain ont été rapportés sur la route nationale 49 et sur la route Hô Chi Minh. Dans la région des Hauts Plateaux, le col de Prenn (Lâm Dông) est fermé en raison d'un effondrement de talus sur près de 100 mètres. Le trafic ferroviaire sur la zone de Nam Cam Ranh (Khanh Hoà) a toutefois été rétabli le 17 novembre à 14h45.

Les autorités locales poursuivent la mise en œuvre de mesures d'urgence : organisation d’évacuations, surveillance continue du niveau des eaux, mobilisation de forces pour les recherches et secours, et réparation provisoire des routes stratégiques. Au total, 1.802 foyers, soit 5.914 personnes, ont été déplacés dans les localités de Quang Tri, Huê, Dà Nang, Dak Lak et Khanh Hoa.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement demande aux provinces de respecter strictement les télégrammes officiels du gouvernement relatifs à la prévention et à la gestion des inondations dans le Centre. Deux vagues de SMS d'alerte ont été envoyées à 26,4 millions d'abonnés dans les zones menacées. Le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense ont publié des télégrammes ordonnant aux forces compétentes d'accélérer les opérations de remédiation aux glissements de terrain et de se préparer activement aux pluies et aux crues dans la région du Centre.

Une mission interministérielle a été dépêchée à Khanh Hoa pour inspecter la situation et coordonner les opérations de secours. Les provinces ont par ailleurs ordonné l'ouverture contrôlée de barrages-réservoirs pour réduire la pression en aval, ainsi que la fermeture temporaire d'écoles dans les zones à risque.

Les autorités poursuivent la consolidation des digues, la surveillance météorologique renforcée et la mise en œuvre des plans d’urgence pour limiter l’impact des intempéries dans les heures à venir.

VNA/CVN