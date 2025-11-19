Plusieurs trains suspendus en raison des fortes pluies au Centre méridional

En raison des pluies et inondations compliquées au Centre méridional, notamment sur le tronçon entre les gares de Nha Trang et Diêu Tri, le secteur ferroviaire a décidé de suspendre quatre trains de la ligne Thông Nhât Nord–Sud le 19 novembre.

Les trains SE7 au départ de la gare de Hanoï, SE6 au départ de la gare de Saïgon, ainsi que SE21/SE22 au départ de Dà Nang/Saïgon, ont été suspendus.

À 09h00 le 19 novembre, dix trains de voyageurs avaient déjà été suspendus.

Le secteur ferroviaire a mis en place une fonctionnalité de remboursement en ligne sans frais pour les cas où les horaires sont affectés par des catastrophes naturelles, incidents graves, blocages, retards ou annulations.

Les passagers recevant une notification d’arrêt de train (par SMS ou Zalo) peuvent demander un remboursement gratuit à la gare ou en ligne via le site dsvn.vn, sans devoir se rendre physiquement au guichet comme auparavant.

Le système de billetterie électronique remboursera automatiquement le montant du billet sur le compte utilisé lors du paiement.

Dans la matinée du 19 novembre, selon la direction de la succursale de Transport ferroviaire de Nha Trang, de fortes pluies survenues dans la province de Khanh Hoà du 16 novembre jusqu’à ce matin ont provoqué des glissements de terrain et l’affaissement de plusieurs sections de voie, obligeant l’arrêt de certains trains.

VNA/CVN