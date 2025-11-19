Le Vietnam enregistre plus de 132.000 cas de grippe pour trois décès

Depuis le début de l’année 2025, le Vietnam a enregistré plus de 132.000 cas de grippe saisonnière, dont trois décès, selon le ministère de la Santé.

Le nombre de contaminations a diminué de 54,8% et le nombre de décès de trois par rapport à la même période en 2024, précise le ministère.

On observe notamment une augmentation des infections respiratoires aiguës ces trois derniers mois, avec 8.500 à 11.000 cas signalés chaque mois.

Ces dernières semaines, de nombreuses écoles de Hanoï ont constaté une forte hausse des absences pour maladie chez les élèves, dues à la fièvre, la toux et des infections respiratoires, principalement liées à la grippe A.

À l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que la grippe saisonnière touche environ un milliard de personnes chaque année et cause entre 290.000 et 650.000 décès.

Au Vietnam, on recense en moyenne chaque année entre 300.000 et 500.000 cas d’infections respiratoires aiguës.

Le ministère de la Santé a indiqué que les principales souches de grippe circulant actuellement au Vietnam sont les virus A(H1N1), A(H3N2) et B, sans qu’aucune modification de la virulence virale n’ait été détectée.

Les autorités sanitaires ont mis en garde contre les fluctuations de température et d’humidité liées à la transition automne-hiver, qui créent des conditions favorables à la propagation des virus respiratoires, notamment la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Cette période coïncide également avec une augmentation des déplacements, des rassemblements sociaux et des fêtes de fin d’année, ce qui accroît le risque de transmission du virus dans les lieux publics et les foyers bondés, affectant particulièrement les enfants et les personnes âgées.

Les hôpitaux, notamment dans le Nord, ont signalé une forte hausse des cas de grippe, de VRS et de syndrome main-pied-bouche nécessitant une hospitalisation.

À Hanoï, les cas de grippe A chez les enfants ont fortement augmenté. Depuis début octobre, l’Hôpital national de pédiatrie a enregistré plus de 3.700 consultations pédiatriques pour la grippe, dont près de 500 ont nécessité une hospitalisation. Certains cas ont développé des complications telles que pneumonie, otite moyenne ou convulsions dues à une forte fièvre.

Selon le Dr Dao Huu Thân, chef du Département de prévention des maladies infectieuses du Centre de contrôle des maladies de Hanoï (CDC Hanoi), les vaccins antigrippaux saisonniers actuels se sont révélés sûrs et très efficaces.

Il recommande aux parents de faire vacciner leurs enfants dès que possible, en particulier ceux âgés de 6 mois à moins de 5 ans, ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques, afin de prévenir les complications graves.

