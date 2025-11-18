Mise en examen de Nguyên Van Đài dans l’affaire de propagande contre l’État vietnamien

Le 11 novembre 2025, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Police a mis en examen l’affaire d’“Élaboration, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam”.

Les résultats de l’enquête fournissent des éléments suffisants établissant que Nguyên Van Đài (né le 6 mai 1969 à Hung Yên ; domicilié permanent à la cité résidentielle Bach Khoa, quartier Bach Mai, à Hanoï) a eu des actes consistant à élaborer, stocker, diffuser et propager des informations, documents et objets ayant pour but de s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam.

Le 18 novembre 2025, l’Agence de sécurité d’enquête du a émis une décision de mise en examen ainsi qu’un mandat d’arrêt et de placement en détention provisoire à l’encontre de Nguyên Van Đài, pour l’infraction d’“Élaboration, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam”, prévue à l’article 117 du Code pénal.

La Parquet populaire suprême a ratifié la décision de mise en examen ainsi que le mandat d’arrêt et de détention provisoire précités visant Nguyên Van Đài.

À l’heure actuelle, l’Agence de sécurité d’enquête poursuit ses enquêtes, en coordination avec le Parquet populaire suprême, afin de clarifier l’affaire et les actes délictueux du mis en cause, pour un traitement conforme aux dispositions légales en vigueur.

VNA/CVN