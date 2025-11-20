Écoles-internats : un levier pour briser les inégalités scolaires

Dix-sept provinces frontalières ont lancé simultanément le 9 novembre la construction de 72 internats, concrétisant ainsi un projet d’envergure nationale. Cette initiative vise à offrir un meilleur accès à l’éducation aux enfants vivant dans ces régions stratégiques.

Une cérémonie organisée dans la commune de Yên Khuong, province de Thanh Hoa (Centre) a marqué le début des travaux de construction de 72 internats de niveau primaire et secondaire dans les communes frontalières terrestres.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance primordiale de ce projet, rappelant que le Parti et l’État considèrent l’éducation et la formation comme “une priorité nationale absolue”. Il a insisté sur le rôle de l’éducation comme socle du développement humain et facteur décisif pour la formation des ressources humaines, essentielles à la protection et au développement du pays.

“L’humain est le capital le plus précieux : il est à la fois la finalité, le moteur et la ressource du développement ”, a affirmé le chef du gouvernement, insistant sur le fait qu’investir dans l’éducation revient à investir directement dans le développement national.

Le Premier ministre a rappelé les fondements politiques de cette initiative, citant notamment la Résolution N°71 et la Conclusion N°81 du Politburo du Parti relatives aux avancées majeures en matière d’éducation et de formation.

Conditions optimales des constructions

Il a salué l’engagement de l’ensemble des parties prenantes- ministère de l’Éducation et de la Formation, ministères concernés, collectivités locales, entreprises de construction, enseignants, élèves et habitants des zones frontalières - ainsi que la contribution des organisations nationales et internationales et des philanthropes.

Pour assurer le succès du programme, le gouvernement a demandé au ministère de l’Éducation, aux autres ministères et aux autorités locales de lever tous les obstacles administratifs et de garantir des conditions optimales de construction.

Le Premier ministre a mis l’accent sur plusieurs exigences essentielles : qualité des ouvrages, respect du calendrier, approvisionnement en matériaux, conformité aux normes techniques et esthétiques. Il a également souligné l’importance de préserver l’environnement, d’assurer l’aménagement paysager, la sécurité au travail, et de prévenir la corruption ou les malversations, afin d’optimiser l’efficacité des investissements au bénéfice des élèves et des enseignants, tout en dynamisant le développement socio-économique local.

Il a en outre appelé le Front de la Patrie du Vietnam à poursuivre la mobilisation de la société pour soutenir la construction et la modernisation des écoles en zones frontalières.

À l’occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), il a adressé ses vœux de santé et de bonheur à l’ensemble du secteur éducatif, et exhorté les élèves du pays à faire en sorte de concrétiser leurs rêves pour devenir des citoyens exemplaires et utiles à leur communauté et à leur nation.

En clôture, le Premier ministre a personnellement offert des blousons aux élèves de l’internat de Yên Khuong, un geste symbolique d’encouragement. L’événement, organisé en format hybride, a réuni les vice-Premiers ministres, des responsables ministériels et de nombreuses délégations locales dans 14 autres provinces : Lai Châu, Lang Son, Diên Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bang, Son La, Quang Ninh au Nord ; Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Dak Lak, Lâm Dông au Centre ; et An Giang au Sud.

Actuellement, les 248 communes frontalières terrestres abritent 956 écoles d’enseignement général, dont seule une minorité - une vingtaine d’internats pour minorités ethniques et 160 semi-internats - bénéficient d’un soutien étatique.

Investissement massif

Le programme prévoit, sur la période 2025-2028, la construction de 248 internats publics pour les niveaux primaire et collège dans l’ensemble de ces communes. L’investissement total prévu pour les 100 premiers établissements s’élève à près de 20.000 milliards de dôngs (environ 760 millions de dollars).

Le lancement officiel s’est traduit par la mise en chantier simultanée de 72 écoles, qui s’ajoutent aux 28 déjà lancées depuis juillet. L’achèvement de ces établissements est prévu avant le 30 août 2026, pour une mise en service dès l’année scolaire 2026-2027.

Malgré les intempéries liées à la tempête tropicale Kalmaegi, qui ont contraint certaines provinces comme Dà Nang, Quang Ngai ou Gia Lai à participer en ligne, l’adhésion de l’ensemble du système politique, ainsi que la présence de hauts dirigeants, témoigne de la détermination nationale à offrir de meilleures conditions d’étude aux élèves des zones frontalières.

Avant cette cérémonie d’ampleur nationale, plusieurs localités avaient déjà pris de l’avance. À Diên Biên, le Comité populaire provincial avait engagé la construction de neuf établissements pour 2025. L’école primaire et secondaire de Si Pa Phin fut le premier chantier lancé, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le 27 juillet dernier. Ce projet de 228,5 milliards de dôngs est déjà achevé à 50% du volume des travaux et devrait être terminé d’ici le 31 janvier 2026, offrant plus de 1.000 places d’étude et d’internat. D’autres écoles situées à Nua Ngâm, Sam Mun et Na Bung sont également en construction.

Dans la province de Nghê An, sur les dix écoles approuvées, celle de Nà Ngoi est en cours de construction, tandis que neuf autres sites - Nhôn Mai, Keng Du, Bac Ly et Môn Son - finalisent les procédures de lancement. La ville de Huê a, de son côté, initié deux projets d’internats publics dans les communes d’A Luoi 3 et A Luoi 4.

Le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Thanh Binh, a souligné le large soutien populaire et réaffirmé l’engagement de la ville à garantir la qualité, la mobilisation maximale des ressources et le respect strict des délais pour une mise en service à la rentrée 2026-2027.

La mise en chantier simultanée de ces établissements marque une étape cruciale, car elle incarne l’attention constante du Parti et de l’État envers l’éducation dans les régions défavorisées. Ce programme symbolise l’esprit d’unité et la détermination de la société tout entière à garantir aux enfants des zones frontalières un meilleur environnement d’apprentissage. L’initiative contribuera de manière significative au développement durable du pays, à la réduction des disparités éducatives et à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans ces régions stratégiques.

