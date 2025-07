Hô Chi Minh-Ville vise une flotte de bus entièrement verte d’ici 2030

La transformation débutera dès le 1er août, avec l’exploitation de 37 lignes de bus subventionnées confiées à de nouveaux opérateurs à la suite d’appels d’offres. Sur les 600 véhicules prévus, près de 300 fonctionneront à l’électricité ou au gaz naturel comprimé (GNC), portant la part de bus écologiques du réseau à près de 50%. La ville compte actuellement plus de 2.200 bus, dont environ 700 sont déjà alimentés par des énergies propres.

En parallèle, le projet s’étend aux deux-roues, avec un plan de l’Institut d’études pour le développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS) visant à convertir les motos à essence des livreurs et chauffeurs de VTC en véhicules électriques. L’objectif est de convertir 80% de cette flotte - soit environ 320.000 motos sur un total de 400.000 - d’ici 2027, le reste étant prévu pour 2028. Sur cette base, l’HIDS recommande une interdiction totale des motos à essence utilisées dans les services de VTC à partir de 2029.

L’infrastructure de recharge, pierre angulaire de la mobilité verte

Ces mesures s’inscrivent dans un projet de contrôle des émissions des véhicules, piloté par le Département de la Construction de la ville. La première phase porte sur le développement de mécanismes de soutien au développement des infrastructures de recharge, avec en ligne de mire l’objectif d’une flotte de bus 100% verte en 2030. Le projet est en phase de parachèvement après la fusion administrative de la ville avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, et sera soumis au Conseil populaire municipal au quatrième trimestre 2025.

La deuxième phase visera à instaurer des politiques de retrait des véhicules anciens et à faciliter la transition vers la mobilité durable.

Avec un parc de véhicules déjà supérieur à 9,6 millions - et plus de 11 millions après fusion administrative - le déploiement d’une infrastructure de recharge dense est jugé essentiel. Le HIDS propose le développement d’environ 3.000 points de recharge et stations d’échange de batteries d’ici 2028.

Le Centre de gestion des transports publics prévoit quant à lui un investissement de 400 milliards de dôngs pour construire 19 stations de recharge dédiées aux bus électriques, opérationnelles d’ici 2027. Enfin, le Département de l’industrie et du commerce coopérera avec le secteur de l’énergie afin d’assurer un approvisionnement électrique stable et moderniser le réseau.

