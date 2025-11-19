Météo

Intensification du froid dans le Nord et fortes précipitations dans le Centre et le Sud

Selon le bulletin émis ce 19 novembre par le Centre national de prévision hydrométéorologique, une vague de froid d’origine continentale continue de s’étendre, touchant désormais l’ensemble du Nord et une partie du Centre du pays.

Renforcée par des vents de nord-est modérés à forts sur le continent et atteignant la force 7 en rafales sur le littoral, cette masse d’air froid provoque une chute brutale des températures et des précipitations. Dans le Delta du fleuve Rouge et le nord du Centre (Thanh Hoa, Nghê An), le mercure oscille entre 12 et 15°C en plaine. À Hanoï, les températures minimales se situent entre 12 et 14°C, accompagnées de pluies.

Les conditions sont nettement plus sévères en altitude : les régions montagneuses affichent des valeurs comprises entre 9 et 12°C, avec des températures descendant sous la barre des 5 °C sur les plus hauts sommets du Nord-Ouest et du Nord-Est.

Au Centre, de Huê à Dà Nang et sur le versant des Hauts plateaux du Centre, de fortes pluies parfois torrentielles s’ajoutent au refroidissement sensible. Le Sud, en revanche, reste à l’écart du froid mais connaît toujours son régime habituel d’orages locaux intenses en fin d’après-midi et en soirée.

En mer, les conditions sont jugées critiques dans le golfe du Tonkin et le nord de la Mer Orientale, y compris autour de Hoàng Sa (Paracels), où des vents de force 7 à 8, voire 9 en rafales, avec des vagues de 4 à 6 m. rendent la navigation périlleuse.

