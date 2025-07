Hô Chi Minh-Ville vise une flotte de bus 100% électrique ou à énergie verte d’ici 2030

>> Hanoï et Hô Chi Minh-Ville accélèrent la transition vers un réseau de bus "verts"

>> Hanoï déploiera un système de billetterie électronique pour les transports publics

>> Hanoï publie un plan de mise en place du billet intégré pour les transports publics

Photo : VNA/CVN

Cette annonce a été faite le 17 juillet par Ngô Hai Duong, chef du Bureau de gestion des transports routiers du Département municipal de la construction, lors d'un point presse sur les questions socio-économiques de la ville.

Selon lui, la conversion intégrale des bus à l'électricité ou aux énergies vertes constitue l'un des axes majeurs de la première phase du projet de contrôle des émissions polluantes, piloté par le Département de la construction de Hô Chi Minh-Ville dans le cadre de la Résolution 98/2023/QH15 adoptée par l'Assemblée nationale.

Une proposition a été soumise au Comité populaire municipal le 20 mars 2025, comprenant notamment des mécanismes de soutien à la conversion des véhicules, le développement de bornes de recharge, et une feuille de route pour l'investissement dans les infrastructures.

La deuxième phase du projet, en cours d'élaboration, sera soumise au Conseil populaire municipal au quatrième trimestre 2025. Cette phase visera à élaborer des politiques d'incitation et un calendrier de transition pour encourager les particuliers, ménages, coopératives et entreprises - qu'il s'agisse de taxis, véhicules de transport avec chauffeur, cars, camions, voitures particulières ou véhicules relevant d’organismes publics, d’entreprises d'État ou privées - à abandonner les carburants fossiles au profit d'énergies propres et renouvelables.

Le projet prévoit aussi l'aménagement d'infrastructures adaptées : bornes de recharge, stations de remplacement de batteries ou aires de stationnement adaptées, etc. Il propose une feuille de route et des solutions pour contrôler les émissions des véhicules routiers à Hô Chi Minh-Ville d'ici 2030 avec une vision à l'horizon 2050.

Selon les autorités, ce projet vise à concrétiser les engagements de la ville en faveur d'une économie verte et de la transition énergétique, dans un contexte où les transports routiers représentent à eux seuls 90% des émissions de CO et 31% des particules fines PM2.5.

VNA/CVN