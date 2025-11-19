Le vice-PM Bùi Thanh Son plaide pour un combat accru contre la traite humaine

Le Vietnam et les pays de la sous-région du Grand Mékong doivent poursuivre leur action, mutualiser leurs ressources et obtenir un soutien international accru pour lutter contre la traite des êtres humains, a déclaré le vice-Premier ministre (PM) Bùi Thanh Son.

Bùi Thanh Son a lancé cet appel lors de la 6e réunion interministérielle (IMM6) de l'Initiative ministérielle coordonnée du Mékong contre la traite des êtres humains (COMMIT), qui s'est tenue à Hanoï le 19 novembre. Cette réunion a rassemblé des représentants du Cambodge, de la Chine, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam, ainsi que des ambassadeurs et des représentants d'organisations internationales.

Dans son discours d'ouverture, Bùi Thanh Son a salué le travail du ministère de la Police, qui a collaboré étroitement avec les ministères et agences concernés pour organiser cet événement important, visant à approfondir et à pérenniser la coopération régionale contre la traite des êtres humains.

Le vice-Premier ministre a souligné que les réseaux de traite des êtres humains sont de plus en plus imbriqués dans d'autres formes de criminalité transnationale, contraignant les victimes à se livrer à la fraude en ligne, aux jeux d'argent illégaux, au blanchiment d'argent et au trafic de marchandises prohibées.

À l'ère du numérique, les progrès technologiques rapides ont permis aux trafiquants d'exploiter le cyberespace avec des tactiques toujours plus sophistiquées et trompeuses, posant ainsi des défis majeurs aux forces de l'ordre, a-t-il ajouté.

Le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens ont mis en œuvre des contre-mesures globales et coordonnées, notamment le Programme national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2021-2025, avec une vision à l'horizon 2030.

Chaque année, le gouvernement vietnamien déploie des actions pour commémorer la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes et la Journée nationale de lutte contre la traite des êtres humains, parallèlement à des opérations de répression à l'échelle nationale afin de bâtir une société sûre où personne n'est laissé pour compte.

Lutte contre la traite des êtres humains

Une avancée majeure a été franchie le 28 novembre 2024, lorsque l'Assemblée nationale a approuvé la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Cette loi institutionnalise les directives du Parti, consolide le cadre juridique, garantit la cohérence au sein du système juridique national et s'aligne sur les traités internationaux. Depuis lors, les autorités ont adopté des mesures concertées et globales qui ont porté leurs fruits.

Des défis persistent néanmoins, notamment la complexification croissante des méthodes criminelles, le recours accru aux technologies de pointe et les difficultés liées au rapatriement et à la réintégration des victimes, des problèmes qu'il a décrits comme étant communs à toute la sous-région.

La prise de la présidence du COMMIT par le Vietnam en 2025 et l'organisation de la sixième session de l'IMM6 soulignent l'engagement ferme du pays en faveur de la collaboration régionale et sa contribution au renforcement des liens d'amitié et au développement durable des pays du Grand Mékong, a déclaré M. Son.

Le vice-Premier ministre a appelé à des discussions franches et approfondies afin d'élaborer des orientations et des solutions pratiques, qui serviront de base à une déclaration commune et à un plan d'action sous-régional pour la période 2025-2035.

À cette occasion, il a remercié les forces de l'ordre régionales et les organisations internationales pour leur soutien constant aux efforts du Vietnam en matière de lutte contre la traite des personnes.

Le matin même, Bùi Thanh Son a offert une réception aux chefs de délégation de Chine, du Laos, du Cambodge, du Myanmar et de Thaïlande participant à la réunion du Groupe de travail régional (GTR) et à l'IMM6.

