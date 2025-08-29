Transports publics à Hanoï : ajustements pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

Afin d’assurer la fluidité et la sécurité des transports publics pendant les répétitions du défilé militaire et civil (29 - 30 août) et les célébrations officielles du 80 e anniversaire de la Fête nationale (1 er - 2 septembre), les autorités de Hanoï ont annoncé une série d’ajustements importants.

>> Hanoï et Hô Chi Minh-Ville accélèrent la transition vers un réseau de bus "verts"

>> Hanoï déploiera un système de billetterie électronique pour les transports publics

>> Hanoï publie un plan de mise en place du billet intégré pour les transports publics

Photo : VNA/CVN

Le réseau de bus sera fortement affecté : 18 lignes seront suspendues et 52 autres verront leurs itinéraires modifiés ou limités. Par ailleurs, 35 lignes bénéficieront d’horaires prolongés afin de mieux desservir les zones périphériques et les gares ferroviaires urbaines.

Des plans de desserte renforcés seront appliqués pour favoriser l’accès aux principales gares :

Gare Cat Linh : 8 lignes, avec une fréquence de 5 à 8 minutes.

Gare Câu Giây : 14 lignes et 130 véhicules, avec une fréquence de 3 à 5 minutes.

Pôle d’échanges de Long Biên : 9 lignes, avec une fréquence de 5 à 7 minutes.

Les entreprises de transport sont invitées à mobiliser du personnel et des véhicules de réserve, à se coordonner avec les forces de l’ordre et à informer la population en temps utile afin de faciliter les déplacements.

Concernant le métro, les lignes 2A (Cat Linh – Hà Dông) et 3.1 (Nhôn – gare de Hanoï) verront leurs horaires prolongés :

Les 29 août et 1er septembre : le service sera assuré de 5h30 jusqu’à 3h10 le lendemain matin.

Les 30 août et 2 septembre : service de 4h30 à 22h00, avec fréquence renforcée aux heures de pointe (toutes les 6 minutes).

Pour faire face à une forte affluence, des billets papier de secours, des guichets mobiles et une organisation renforcée seront déployés dans les gares. Une ligne téléphonique dédiée sera également mise en place afin de recueillir et de traiter rapidement les retours des passagers.

VNA/CVN