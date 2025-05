Le Vietnam triomphe aux Music Awards Japan avec Tùng Duong

Le célèbre chanteur vietnamien Tùng Duong a remporté le Prix spécial international. C'est la première fois qu'un chanteur vietnamien est récompensé lors des Music Awards Japan (MAJ), le plus grand événement musical international du Japon.

Photo : NVCC/CVN

Tùng Duong a acquis une renommée nationale après avoir remporté le concours musical "Sao Mai Diêm Hen" en 2004, organisé par la Télévision vietnamienne (VTV).

La cérémonie de remise des prix des MAJ 2025 aura lieu au Théâtre Rohm de Kyoto les 21 et 22 mai et sera retransmise en direct sur la chaîne nationale japonaise NHK.

Organisé par l'Association japonaise pour la promotion de l'industrie de la culture et du divertissement (CEIPA), cet événement annuel vise à célébrer l'excellence musicale en Asie. Artistes, chansons et albums sont récompensés dans diverses catégories, dont Meilleure chanson d'Asie, Album de l'année et Artiste de l'année.

Les lauréats de la plupart des catégories sont sélectionnés par un jury international composé de 5 000 membres de l'industrie musicale mondiale. En mars, deux journalistes de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ont notamment été invités à siéger comme juges dans six catégories : Chanson de l'année, Album de l'année, Artiste de l'année, Nouvel artiste de l'année, Meilleur tube mondial du Japon et Meilleure chanson d'Asie.

Plus tôt, les organisateurs avaient annoncé que Son Tùng M-TP était le seul artiste vietnamien présélectionné pour la finale du Choix des auditeurs : Catégorie Chanson internationale au MAJ 2025.

NDEL/VNA/CVN