Le Vietnam sacré pour la 5e fois "Meilleure destination patrimoniale du monde"

>> De prestigieuses destinations patrimoniales

>> Phu Quôc fait partie de la liste des 25 destinations incontournables au monde, selon le Travel+Leisure

>> Hà Nam, une destination de voyage culturel et spirituel qui monte

Photo : VNA/CVN

Ce prestigieux prix, qui récompense l’excellence en matière de tourisme et de préservation du patrimoine, place une nouvelle fois le Vietnam au premier plan de la scène touristique internationale.

Lors de la cérémonie de gala, le Vietnam s’est distingué face à de grandes destinations mondiales telles que l’Arménie, le Brésil, l’Égypte, la Grèce, le Japon et l’Arabie saoudite. Cette victoire consolide sa réputation de destination incontournable, célèbre pour ses richesses culturelles et naturelles.

Il s’agit de la cinquième fois que le pays obtient ce titre prestigieux, après l’avoir remporté en 2019, 2020, 2022 et 2023, confirmant ainsi son engagement envers la valorisation et la préservation de son patrimoine exceptionnel.

Un patrimoine riche

Ce titre prestigieux n'est pas seulement le reflet de la beauté naturelle du Vietnam, mais aussi de son engagement à préserver un patrimoine exceptionnel. Le pays abrite aujourd'hui neuf sites inscrits au patrimoine mondial naturel et culturel de l'UNESCO, 15 patrimoines culturels immatériels et dix documents inscrits au registre Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique.

Le Vietnam séduit par ses paysages variés, allant des montagnes majestueuses aux côtes immaculées, mais aussi par ses sites historiques riches en histoire, ses villages artisanaux, sa gastronomie raffinée et ses traditions immuables. Ces éléments font du pays une destination incontournable pour les passionnés de culture et de nature. L'UNESCO a d’ailleurs salué la richesse de son héritage vivant, un véritable trésor qui attire des millions de visiteurs étrangers chaque année.

En plus de cette distinction en tant que "Meilleure destination patrimoniale du monde" (World’s Leading Heritage Destination), le Vietnam a également brillé dans d'autres catégories lors de la même cérémonie, où près de 300 prix ont été décernés.

Photo : VNA/CVN

Parmi les distinctions, on retrouve la province de Hà Nam, qui a reçu le Prix pour réalisation spéciale (Special Achievement Award 2024).

Tam Dao, province septentrionale de Vinh Phuc, a été distinguée comme la Meilleure destination urbaine au monde 2024 (World's Leading Town Destination 2024).

Phú Quôc, province de Kiên Giang, a été reconnue comme la Meilleure destination insulaire naturelle au monde (World's Leading Nature Island Destination 2024).

Hôi An Memories Land (Île de la Mémoire de Hôi An), dans la vieille ville de Hôi An (province de Quảng Nam - site du patrimoine culturel national de l'UNESCO), a été reconnue comme le Meilleur complexe de tourisme culturel et de divertissement au monde (World's Leading Cultural Tourism & Entertainment Complex 2024).

L’excellence du tourisme vietnamien

Sun World Fansipan Legend, province de Lào Cai, a reçu le titre de "Meilleure attraction touristique de paysages naturels au monde" (World's Leading Natural Landscape Tourist Attraction 2024).

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, un hôtel 5 étoiles dans la ville de Dà Nang, a reçu le prix du "Meilleur complexe écologique au monde" (World's Leading Green Resort 2024).

JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay Resort & Spa, province de Kiên Giang, a été reconnu comme le "Meilleur complexe hôtelier de mariage de luxe au monde" (World's Leading Luxury Wedding Resort 2024).

Mercure Danang French Village Bana Hills, ville de Dà Nang, a été distingué comme "Meilleur complexe thématique" (World's Leading Themed Resort 2024).

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a reçu le titre de "Meilleure compagnie aérienne culturelle au monde" (World's Leading Cultural Airline 2024).

Hoiana Resort & Golf a été reconnu comme le "Meilleur complexe hôtelier entièrement intégré" (World's Leading Fully Integrated Resort 2024).

Phu Quôc, de la province méridionale de Kiên Giang, surnommée "l'île aux perles", a été nommée dans plusieurs catégories, avec Sunset Town Phu Quôc reconnue comme la "Meilleure attraction touristique emblématique au monde" (World's Leading Iconic Tourist Attraction 2024). Le pont Hôn (Baiser) ou Kiss Bridge a reçu le prix du "Meilleur pont touristique emblématique au monde" (World's Leading Iconic Tourist Bridge 2024).

Photo : VNA/CVN

Reconnaissance du potentiel touristique

Ces multiples récompenses viennent renforcer l’image du Vietnam sur la scène touristique mondiale, soulignant l'importance de ses patrimoines naturels et culturels. La diversité de ses offres touristiques, allant de l’écotourisme aux complexes de loisirs et de détente, fait du pays un acteur majeur dans l’industrie mondiale du voyage.

En septembre, le Vietnam avait déjà brillamment remporté plusieurs prix au niveau régional, dont celui du "Meilleure destination d’Asie" (Asia’s Leading Destination 2024) et plusieurs prix spéciaux pour Hanoï. Cette série de distinctions vient réaffirmer l'attrait croissant du Vietnam, tant en termes de développement durable que d'offre culturelle et naturelle. Cette reconnaissance continue par les WTA témoigne de la place prépondérante du pays parmi les destinations touristiques les plus appréciées et respectées au monde.

Les World Travel Awards, créés en 1993, sont souvent appelés les "Oscars du tourisme". Ils distinguent chaque année les meilleurs acteurs de l'industrie et sont reconnus comme la référence absolue de l’excellence dans le secteur du voyage. Le processus de vote, impliquant des experts du secteur et des voyageurs, garantit une sélection rigoureuse et représentative des attentes mondiales.

En conclusion, cette pluie de prix souligne l’exceptionnelle richesse du Vietnam et son rôle incontournable dans le développement du tourisme international. Avec son patrimoine unique et ses paysages inégalés, le Vietnam confirme sa place parmi les destinations les plus recherchées, attirant de plus en plus de visiteurs désireux de découvrir un pays où l’histoire et la modernité se mêlent harmonieusement.

Thuy Hà/CVN