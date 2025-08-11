Les technologies modernes sont intégrées à l’écosystème de produits vietnamien

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce a récemment approuvé le programme de développement du marché intérieur pour la période 2025-2027, qui encourage l’application de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le big data et l’Internet des objets (IoT) pour optimiser les opérations.

L’objectif principal du programme de développement du marché intérieur pour la période 2025-2027 consiste à développer un marché intérieur moderne et durable, à soutenir la production nationale et d’encourager la consommation de produits vietnamiens par le biais de campagnes de communication nationales telles que "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", "Festival du shopping vietnamien" et de promotions nationales.

D’ici 2025, les ventes au détail de biens et les revenus des services aux consommateurs devraient augmenter de 10,5% à 12%, contribuant ainsi à une croissance du PIB de 8,3% à 8,5%. Plus de 50.000 entreprises et au moins 15 millions de consommateurs participeront aux activités de promotion et de communication.

La période 2026-2027 sera axée sur le perfectionnement du cadre institutionnel, le développement d’infrastructures commerciales modernes, la transformation numérique et la construction d’un écosystème commercial durable.

Plus précisément, les chaînes de distribution à l’identité vietnamienne seront promues, des marchés intelligents seront créés, la logistique sera numérisée et des plateformes de commerce B2B pour les produits agricoles seront créées.

L’approvisionnement en produits essentiels sera également garanti, ce qui stabilisera le marché et contribuera à maîtriser l’inflation, qui devrait rester inférieure à 4,5% en 2025.

L’une des innovations clés sera l’application de technologies telles que l’IA, le big data, l’IoT et d’autres technologies pour prévoir la demande, ajuster les stocks et connecter les acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, le développement de modèles de vente intelligents sera encouragé, intégrant la gestion de la relation client (CRM), la gestion des stocks (WMS), les paiements dématérialisés et les normes internationales de sécurité des données.

Des technologies telles que la RFID/NFC, l’AI Box, les caméras IA, la blockchain, les codes QR anti-contrefaçon et l’analyse du comportement des consommateurs contribueront au marketing personnalisé, à la traçabilité des produits et à la protection des droits des consommateurs.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce collaborera à la formation des PME à l’analyse de données, les aidant ainsi à améliorer leurs capacités de production et de marketing.

Le programme vise également à créer une application mobile intitulée "Produits vietnamiens", qui permettra aux consommateurs de parcourir et d’évaluer rapidement les produits et de recevoir des informations sur les promotions.

