Assurer l’approvisionnement électrique pour une croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, dimanche matin 10 août, au IVᵉ Congrès du Comité du Parti du groupe Électricité du Vietnam (EVN) pour le mandat 2025-2030. Il a appelé le groupe à garantir l’approvisionnement électrique nécessaire au service du développement du pays, avec un rythme de croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Placée sous le mot d’ordre "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", la réunion a dressé un bilan complet de la mise en œuvre de la Résolution du congrès 2020-2025 et défini les orientations, objectifs et solutions de percée pour le nouveau mandat.

Entre 2020 et 2025, EVN a dû affronter une première moitié de mandat particulièrement difficile. Le groupe a su surmonter les obstacles, résoudre efficacement les problèmes accumulés, se restructurer et assurer l’approvisionnement électrique pour l’économie, la défense et la sécurité nationale, répondant à une demande annuelle en hausse de 10 à 15%. Les recettes fiscales versées à l’État se sont élevées chaque année à 23.000-24.000 milliards de dôngs (883,73-922,15 millions de dollars).

Sur la même période, EVN a investi près de 514.000 milliards de dôngs et mis en service plus de 960 ouvrages électriques de 110 à 500 kV, représentant près de 18.000 km de lignes et 88.000 MVA de capacité de transformation. Parmi ses réalisations emblématiques figure la ligne 500 kV Quang Trach - Phô Nôi, achevée en un peu plus de six mois.

Pour la période 2025-2030, trois axes majeurs ont été fixés : renforcer le leadership du Comité du Parti et la gouvernance d’entreprise efficace et transparente ; accélérer les investissements dans les sources et réseaux électriques ; promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Prenant la parole, le Premier ministre a résumé ses attentes envers EVN en neuf impératifs : "Lever les obstacles ; restaurer la confiance ; renforcer l’unité ; innover la pensée ; agir avec détermination ; gérer avec modernité ; améliorer l’efficacité ; perfectionner les institutions ; diriger par l’exemple". Il a salué les contributions du groupe en matière de responsabilité sociale, avec plus de 1.260 milliards de dôngs injectés dans des programmes au bénéfice de la collectivité.

Toutefois, il a pointé plusieurs lacunes : absence de marché concurrentiel de l’électricité, manque d’audace et de rapidité dans le développement des sources d’énergie et des charges électriques, nécessité d’un tarif équilibré conciliant compétitivité, développement et équité pour les entreprises comme pour les ménages.

Approuvant les objectifs fixés par le congrès, le chef du gouvernement a demandé à EVN d’assurer un approvisionnement stable pour la production, les affaires et la consommation, de viser à devenir le troisième groupe électrique de la région et de corriger les faiblesses identifiées. Il a insisté sur la nécessité de planifier stratégiquement le développement électrique ; améliorer le cadre juridique ; mobiliser les ressources, notamment via les partenariats public-privé ; développer l’électricité propre et nucléaire ; moderniser la gestion et les infrastructures.

En outre, il a demandé l'extension du réseau de transport d'électricité, en particulier la construction d'une ligne de 500 kV pour relier le Laos au Vietnam. Il a également souhaité une implication active dans la création du réseau électrique de l'ASEAN.

Pour finir, il a encouragé le groupe à harmoniser ses plans d'action avec les résolutions de son propre Congrès du Parti, du futur Ier Congrès du Parti du gouvernement et du XIVᵉ Congrès national du Parti. L'objectif est d'élaborer des programmes réalistes, efficaces et pertinents par rapport au contexte actuel.

