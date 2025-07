Central Retail Vietnam

Semaine de connexions commerciales et de présentation des produits vietnamiens

Le 4 juillet, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion des investissements et du commerce (ITPC), en coopération avec le groupe Central Retail Vietnam, a organisé la cérémonie d’ouverture de la Semaine de connexions commerciales et de présentation des produits vietnamiens 2025 dans le réseau de distribution de Central Retail Vietnam.

Se déroulant du 4 au 7 juillet au supermarché GO! Nguyên Thi Thâp (quartier Tân My), membre du réseau Central Retail Vietnam, cet événement annuel est devenu un rendez-vous phare de la promotion commerciale. Il offre aux entreprises vietnamiennes l’opportunité de mettre en valeur leurs produits de qualité et leurs marques emblématiques, en particulier les nouveautés développées par des PME et des startups innovantes.

Lors de la cérémonie, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a souligné qu’"alors que les entreprises font face à de nombreux défis sur le marché de la consommation, et que les exportations pourraient reculer sous l’effet des droits de douane réciproques imposés par les États-Unis, il est essentiel de se recentrer sur le marché intérieur, fort de plus de 100 millions d’habitants". Ces dernières années, les programmes et espaces de rencontres commerciales organisés par l’ITPC dans les réseaux de distribution modernes ont rencontré un franc succès, attirant plus de 10.000 visiteurs vietnamiens et étrangers, tout en soutenant plus de 700 entreprises, à Hô Chi Minh-Ville comme dans d’autres localités du pays.

Un des plus grands groupes mondiaux de distribution

Central Retail Vietnam, membre du Central Group - l’un des plus grands groupes mondiaux de distribution multi-formats et multi-sectoriels, avec plus de 3.800 magasins - est un partenaire clé de l’ITPC. Il a collaboré à de nombreuses initiatives concrètes en faveur des entreprises vietnamiennes, telles que la Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande, l’édition 2024 de la Semaine de connexions commerciales au Vietnam, des séminaires sur le marché thaïlandais ou encore des conférences sur les normes d’introduction des marchandises dans les chaînes de supermarchés Central Retail.

"Grâce au réseau de supermarchés du Central Group, cette édition 2025 de la Semaine commerciale contribuera à diffuser les produits vietnamiens de marque auprès des consommateurs vietnamiens et internationaux. C’est aussi une chance pour les entreprises de se connecter avec les responsables des gammes produits du groupe, afin d’obtenir des évaluations de qualité, suivre les tendances de consommation, adapter leur production, améliorer la compétitivité de leurs produits et, à terme, les exporter vers le réseau du Central Group en Thaïlande et ailleurs", a déclaré Cao Thi Phi Vân.

Selon le comité d’organisation, près de 120 entreprises se sont inscrites à ce programme, dont 40 ont été sélectionnées sur critères de qualité pour exposer leurs produits dans des domaines tels que: les produits alimentaires emballés et transformés (thé, café, épices, confiserie), les produits bénéfiques pour la santé, les produits agricoles (riz, légumes, tubercules, fruits – avec un accent sur les produits biologiques), etc.

Dans le cadre de cette Semaine, une conférence sur la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec la chaîne de supermarchés Central Retail a également eu lieu dans l’après-midi, en présence de plus de 150 entreprises. À cette occasion, les responsables des gammes produits de Central Retail Vietnam ont rencontré les participants pour évaluer leurs produits selon plusieurs critères: conformité aux normes du groupe, documents de déclaration valides, absence de distribution actuelle dans la chaîne Central Retail, respect des exigences en matière de production et de conditions de travail.

Texte et photos : Tân Dat/CVN