Le chef du Parti Tô Lâm assiste à la signature d’accords Vietnam - R. de Corée

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, juste après leurs entretiens ce lundi matin 11 août à Séoul, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) , Tô Lâm, et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, ont assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération bilatérale.

>> Une visite qui témoigne de l’importance accordée au Partenariat stratégique intégral Vietnam - R. de Corée

>> Tô Lâm rencontre le président du groupe des parlementaires d’amitié R. de Corée - Vietnam

>> Cérémonie d'accueil du chef du Parti et de son épouse en visite d’État en R. de Corée

Photo : VNA/CVN

Parmi ces documents figurent un protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et son homologue sud-coréen des Sciences, des Technologies de l’information et des Communications sur la coopération scientifique et technologique ; un protocole d’accord sur la coopération dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et son homologue sud-coréen ; un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie.

Ont également été signés un protocole d’accord sur l’envoi et l’accueil de travailleurs en République de Corée dans le cadre du programme EPS, entre le ministère vietnamien de l’Intérieur et le ministère sud-coréen du Travail et de l’Emploi ; un protocole d’accord entre la Banque d’État du Vietnam et la Banque centrale de la République de Corée (BOK) sur la coopération et l’assistance technique liées aux activités bancaires centrales ; un protocole d’accord entre la Commission des valeurs mobilières du Vietnam et le Service sud-coréen de supervision financière (FSS - Financial Supervisory Service).

S’y ajoutent l’accord modifiant et complétant le protocole d’accord sur la coopération éducative entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère sud-coréen de l’Éducation ; un protocole d’accord sur la coopération dans le domaine de la pêche entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche ; un protocole d’accord sur le développement des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire entre le Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie et la Société sud-coréenne d’électricité (Korea Electric Power Corporation - KEPCO) ; ainsi qu’un procès-verbal visant à renforcer la coopération entre le Comité populaire de la ville de Da Nang (Vietnam) et l’autorité municipale de Pyeongtaek (République de Corée).

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’État en République de Corée du chef du Parti Tô Lâm en tant que secrétaire général du PCV, et aussi de la première visite d’État accueillie par Séoul depuis l’entrée en fonction de son nouveau gouvernement. Cette visite revêt une importance particulière : elle insuffle un nouvel élan et ouvre de larges perspectives de coopération dans une nouvelle ère de développement au bénéfice des deux peuples.

Plus de 30 ans après l’établissement des relations diplomatiques, le Vietnam et la République de Corée ont bâti un partenariat exemplaire, efficace et concret. Élevées au rang de Partenariat stratégique global, leurs relations reposent sur un haut niveau de confiance politique et sur une coopération approfondie dans de nombreux domaines, apportant des bénéfices tangibles aux populations et aux entreprises des deux pays.

VNA/CVN