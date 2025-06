Saigon Co.op s’associe à Bac Giang pour la commercialisation du litchi

L’Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) vient de conclure plusieurs contrats d’achat et de distribution de litchis de Luc Ngan dans son réseau de 800 points de vente à travers le pays. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme intitulé "Voyage du bonheur", organisé au supermarché Co.opmart de Bac Giang.

>> Les premiers litchis frais vietnamiens de 2025 débarquent en France à toute vitesse

>> Exportation de litchis : le Vietnam renforce sa compétitivité et sa qualité

>> Lục Ngan accueillera un festival touristique du litchi

Photo : CTV/CVN

L’événement à Bac Giang a mis en lumière diverses activités culturelles et commerciales : échanges de chants traditionnels Quan ho, promotion des produits et entreprises OCOP locales, ainsi que la signature d’un partenariat pour les litchis de Luc Ngan. Saigon Co.op considère cette campagne comme sa plus grande action de l’année 2025, visant à établir un record national : la création d’une carte interactive du Vietnam composée de 50.000 photos de moments de bonheur aux côtés du drapeau national.

Saigon Co.op prévoit d’introduire les litchis dans plus de 800 points de vente, avec une augmentation de 20% du volume par rapport à l’année précédente. Outre les fruits frais, l’enseigne propose également des produits dérivés du litchi, conçus pour une conservation et une utilisation prolongées.

Selon Nguyên Ngoc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op : "Pour soutenir efficacement la commercialisation du litchi, nous mettons en œuvre des campagnes promotionnelles, présentons le produit dans l’ensemble du réseau et coopérons avec les médias pour valoriser les produits agricoles vietnamiens".

Thao Nguyên/CVN