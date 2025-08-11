Le secteur textile enregistre des signes positifs avec une hausse de 9% des exportations

Au cours des sept premiers mois de 2025, le secteur textile vietnamien a atteint un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 26,33 milliards de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Photo : VNA/CVN

Cependant, pour atteindre l’objectif annuel de 47 à 48 milliards de dollars, il faudrait que les exportations mensuelles dépassent les 4 milliards de dollars - un défi important, notamment face aux droits de douane américains de 20%, peu favorables comparé aux concurrents.

Face à une fin d’année incertaine, les entreprises du secteur s’efforcent de maintenir la stabilité de la main-d’œuvre, tout en améliorant leurs équipements pour répondre aux nouvelles commandes.

Le président du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) Lê Tiên Truong a souligné la nécessité d’adapter la production, de gérer les finances de manière flexible et de rester compétitifs sur les prix.

Il est également crucial de tirer parti des 17 accords de libre-échange de nouvelle génération signés par le Vietnam, et de s’adapter aux changements actuels. Les entreprises doivent investir dans des technologies modernes, améliorer les compétences des travailleurs et évoluer vers des modèles de production à plus forte valeur ajoutée (FOB, ODM, OBM) afin d'améliorer leur position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Enfin, des politiques publiques favorables - en matière de fiscalité, de financement et d’infrastructures - sont indispensables pour attirer les investissements et réduire la dépendance aux matières premières importées.

VNA/CVN