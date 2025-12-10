À Hô Chi Minh-Ville, la filière soja prend une nouvelle dimension

La Vietnam Agribusiness Limited (VAL), un joint-venture entre Bunge et Wilmar, a inauguré mercredi 10 décembre sa deuxième ligne de trituration d’huile de soja au parc industriel Phu My 1, dans le quartier de Phu My à Hô Chi Minh-Ville.

Implanté sur un site de 11,2 ha, le complexe de VAL intègre les plus hautes normes internationales en matière de transformation des oléagineux. L’installation comprend huit silos de stockage d’une capacité totale de 120.000 tonnes, équipés de systèmes automatisés de contrôle de la température et de l’humidité afin de garantir une qualité stable des matières premières.

Photo : VNA/CVN

Avec un investissement total de plus de 100 millions de dollars américains, la deuxième ligne fonctionne de manière entièrement automatisée, couvrant toutes les étapes, du nettoyage et du décorticage au floconnage et à l’extraction. Des capteurs intelligents et la technologie d’analyse proche infrarouge (NIR) assurent un suivi continu de la qualité du produit.

Cette nouvelle ligne ajoute 4.000 tonnes de capacité de traitement par jour, portant la capacité de trituration quotidienne totale de VAL à 7.800 tonnes, en incluant la première ligne, en service depuis 2011.

À cette échelle, ce complexe est devenu l’un des plus grands d’Asie du Sud-Est, jouant un rôle important dans la stratégie visant à sécuriser l’approvisionnement en matières premières pour les secteurs de l’élevage et de l’agroalimentaire du Vietnam.

En fonctionnement à pleine capacité, les deux lignes peuvent traiter jusqu’à 2,6 millions de tonnes de soja par an, produisant près de 2 millions de tonnes de tourteaux de soja, soit environ 30% de la demande intérieure en aliments pour animaux. L’approvisionnement national permet de réduire les délais de livraison par rapport aux produits importés, renforce la sécurité d’approvisionnement des clients et maintient la valeur ajoutée au sein du pays.

Photo: VNA/CVN

Les représentants de VAL ont déclaré que la mise en service de cette nouvelle ligne constitue une étape stratégique pour répondre à la demande croissante du marché, tout en témoignant de l’engagement de l’entreprise à soutenir le développement du secteur de l’élevage vietnamien dans une perspective de modernité, de durabilité et d’autonomie.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ce projet illustre la confiance des investisseurs internationaux dans les perspectives de développement de la ville.

Il a souligné que cet investissement devrait contribuer significativement à garantir la sécurité alimentaire, à réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et à stabiliser les coûts des intrants pour le secteur de l’élevage.

Par ailleurs, le projet devra contribuer au développement socio-économique de la ville, générant plus de 30 millions de dollars de recettes budgétaires en 2025.

Avec une capacité de production annuelle supérieure à 500.000 tonnes d’huile de soja brute, l’usine contribue également de manière significative aux exportations, renforçant ainsi la position du Vietnam parmi les principaux fournisseurs d’huile de soja de la région.

VNA/CVN