BioWraps parmi les 10 lauréats du Start-up Express International 2025

BioWraps, solution vietnamienne innovante d’emballage biologique écologique, a été reconnue comme l’une des 10 entreprises lauréates du concours Start-up Express International 2025, organisé par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC).

Photo : VNA/CVN

Cette annonce a été faite lors du 15e Forum asiatique des affaires sur la propriété intellectuelle et de la 17e Journée de l’entrepreneuriat, qui se sont tenus les 4 et 5 décembre à Hong Kong (Chine), en collaboration avec le HKTDC.

Ces événements annuels réunissent investisseurs, experts, décideurs politiques, start-up, universités et acteurs de la communauté entrepreneuriale, offrant ainsi une plateforme essentielle pour l’innovation et le développement des entreprises en Asie.

BioWraps se distingue par son emballage fabriqué à partir de cellulose extraite d’écorces d’orange, un sous-produit agricole vietnamien, combinée à des polymères biodégradables (PLA, PVA) et à des nanoparticules d’argent antibactériennes. Ce produit représente une alternative écologique et sûre au plastique conventionnel, favorisant une économie circulaire et réduisant la pollution environnementale.

Trinh Công Qui, fondateur de BioWraps, explique que son projet exploite la cellulose abondante issue des fruits transformés du delta du Mékong pour créer des emballages biodégradables capables de supporter des charges comparables à celles des plastiques traditionnels, sans générer de microplastiques ni de substances chimiques toxiques. "Il s’agit d’une initiative pionnière visant à offrir des solutions durables au problème croissant des déchets plastiques à l’échelle mondiale", affirme-t-il.

L’équipe de BioWraps prévoit de tirer parti de la visibilité acquise grâce à ce concours pour développer son marché international, s’implanter à Hong Kong et rechercher des partenaires stratégiques. Elle ambitionne également d’accéder à des fonds d’investissement nationaux et internationaux afin de promouvoir les technologies écologiques vietnamiennes dans le monde entier.

Actuellement, BioWraps exporte ses produits dans 11 pays répartis sur trois continents et cible les marchés de la Chine continentale et de Hong Kong. Son offre comprend des films alimentaires biodégradables, des sacs écologiques pour les entreprises et les supermarchés, ainsi que la BioResin, un matériau granulé pour les emballages sur mesure.

Lors du salon, BioWraps a attiré l’attention de nombreux clients internationaux intéressés par les solutions durables, confirmant ainsi sa position de modèle d’éco-entrepreneuriat vietnamien dans la région.

VNA/CVN