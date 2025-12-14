Vietjet primée à Taïwan (Chine) pour ses performances en matière de durabilité ESG

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a reçu le prix d’or lors des ESG Transport Sustainability Awards 2025, le 12 décembre à Taipei, Taïwan (Chine). Cette distinction majeure marque également les 11 ans du premier vol de Vietjet vers ce marché.

Photo: VJ/CVN

Le prix récompense les entreprises considérées comme des modèles de développement durable dans le secteur des transports, en raison de leurs stratégies à long terme, de leurs actions concrètes et de leur contribution positive à la communauté, conformément aux normes internationales ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Vietjet était la seule entreprise étrangère honorée lors de cet événement.

Onze années de présence à Taïwan

Le même jour, Vietjet a organisé une réception pour célébrer ses 11 ans de présence à Taïwan (Chine) et exprimer sa gratitude envers ses passagers et partenaires, qui ont contribué à son succès. Depuis son vol inaugural reliant Hô Chi Minh-Ville à Taipei le 12 décembre 2014, Vietjet a transporté près de 5,6 millions de passagers sur des lignes directes reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Phú Quốc aux principales villes de Taïwan (Chine), telles que Taipei, Taichung et Kaohsiung.

Photo : VJ/CVN

Au cours de ces 11 années, Vietjet a offert à ses passagers des vols à la fois abordables et confortables, contribuant activement à la coopération économique ainsi qu’aux échanges culturels entre Taïwan (Chine), le Vietnam et l’Asie du Sud-Est. La compagnie poursuit sa stratégie de développement durable, fondée sur la science et la technologie, et oriente ses opérations selon les critères ESG, contribuant ainsi à un avenir plus vert pour le secteur aérien, tant au niveau régional que mondial.

Ces dernières années, Vietjet a enregistré des progrès significatifs en matière de développement durable. En 2025, la compagnie aérienne et l’Université d’Oxford ont notamment annoncé conjointement les résultats d’une étude sur les solutions permettant au secteur aérien d’atteindre la neutralité carbone. Vietjet encourage également l’utilisation de carburants d’aviation durables (SAF) et déploie progressivement des appareils de nouvelle génération, tels que l’A321neo, permettant de réduire la consommation de carburant de 15 à 20% par rapport aux avions de la génération précédente.

Photo : VJ/CVN

Vietjet a par ailleurs été la première compagnie aérienne vietnamienne à publier un rapport ESG, contribuant ainsi à l’engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone auprès de la communauté internationale. Grâce à ses efforts constants, la compagnie a reçu le prix du développement durable décerné par Airline Ratings, attribué à seulement sept compagnies aériennes dans le monde.

Tân Dat/CVN