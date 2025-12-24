Les "souvenirs du Dieu du feu" éblouissent le public de Hô Chi Minh-Ville

Le feu et l’eau, combinés à un éclairage 3D, créent des effets époustouflants pour le spectacle "Ky uc hoa thân" (Souvenirs du Dieu du feu).

"Ky uc hoa thân", préquelle du spectacle de cirque à guichets fermés "Vung dât ky bi" (La Terre mystérieuse), a offert des moments inoubliables au public de Hô Chi Minh-Ville.

Produit par le Centre des arts de Hô Chi Minh-Ville, ce spectacle varié mêle acrobaties, tumbling et pyramides humaines, ainsi que musique et danse. Le feu et l’eau, combinés à un éclairage 3D, créent des effets spectaculaires.

"Ky uc hoa thân" raconte l’histoire du Dieu du feu, personnage emblématique du spectacle précédent. L’histoire est celle d’un jeune garçon perdu sur une île déserte, où la pierre sacrée du feu a disparu. Pour la retrouver, il devra surmonter de nombreux obstacles et affronter le pire ennemi de l’humanité : la soif de s’emparer de la pierre. Il devra également trouver l’harmonie avec la nature.

Truong Thi Ngoc Giàu, mère d’une fille, partage que sa famille avait passé un excellent moment lors du spectacle. "Nous avons été émerveillés par les numéros de feu et d’eau. Même si nous avons été un peu mouillés, nous avons adoré le spectacle", fait-elle savoir.

L’équipe de production du spectacle utilise du bambou, associé à des matériaux modernes, pour créer les décors.

Son directeur, Công Nguyên, explique que le bambou est flexible et résistant, ce qui le rend idéal pour les chutes prolongées et permet aux artistes d’exécuter des mouvements techniques complexes sur scène.

Il ajoute que les artistes et l’équipe ont travaillé sans relâche pour perfectionner leurs performances. "Nous espérons que notre cirque deviendra un lieu de prédilection pour les familles et les jeunes de la ville."

Le spectacle "Ky uc hoa thân" est présenté tous les week-ends jusqu’au 18 janvier au Théâtre du cirque de Hô Chi Minh-Ville, rue Hoàng Minh Giam, quartier de Hanh Thông.

