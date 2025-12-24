Noël au Vietnam : d'une fête importée à un événement communautaire

En ces jours de décembre 2025, les habitants de Hanoï en particulier, et des grandes métropoles et des paroisses à travers le pays en général célèbrent avec ferveur le Noël. Des rues aux grands centres commerciaux, l'ambiance est à l’effervescence des préparatifs et des achats de cadeaux.

>> Noël 2025 à Hô Chi Minh-Ville : ambiance festive et féerique

>> Solidarité et partage : le message d'unité du Noël vietnamien

>> Noël au Vietnam, tout un programme

Photo : ST/CVN

La célébration, au-delà de son importance pour la communauté catholique, est devenue un événement social majeur qui enrichit la vie spirituelle de l’ensemble de la population.

Dès le début du mois, les paroisses se sont parées de crèches et d'étoiles lumineuses, tandis que les rues hanoïennes, particulièrement la célèbre rue Hàng Ma, rayonnent de couleurs festives. Les églises et les sites emblématiques de la capitale attirent une foule nombreuse de visiteurs de tous âges venus s'imprégner de cette atmosphère féerique. Dans le courant des échanges culturels, Noël a transcendé son cadre originel occidental pour s'ancrer durablement dans le paysage culturel vietnamien, apportant une ambiance de chaleur humaine et de convivialité.

Si cette fête est synonyme de réunion familiale en Occident, cette dimension résonne fortement avec les valeurs traditionnelles du Vietnam. Pour les familles catholiques, comme celle de Nguyên Ngoc Ha à Long Biên, il s'agit d'un moment sacré de prière et de retrouvailles. Parallèlement, de nombreux citoyens non catholiques, à l'instar de Lê Thanh Minh au quartier de Hai Bà Trung, considèrent Noël comme une occasion précieuse de se rassembler simplement pour partager un repas et offrir des cadeaux aux enfants. Pour les jeunes, le Noël est une fête de l’amitié et de l’amour. Khanh Linh, étudiante de l’Université de la pharmacie de Hanoï privilégie les sorties conviviales près de la Cathédrale Saint-Joseph pour immortaliser ces instants avec ses amis.

Au-delà de l'aspect festif, l'esprit de Noël se traduit par de multiples actions caritatives organisées par les paroisses en faveur des démunis et des enfants en difficulté. Ces initiatives renforcent la cohésion sociale et les valeurs de partage. En somme, Noël au Vietnam s'est harmonieusement "vietnamisé", devenant une célébration humaniste où les liens familiaux se resserrent et où l'unité nationale se consolide autour de valeurs de bienveillance et de solidarité.

VNA/CVN