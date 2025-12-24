Expo à Chongqing sur le parcours révolutionnaire de Hô Chi Minh en Chine

Le 23 décembre, une exposition thématique intitulée "La voie révolutionnaire - Hô Chi Minh en Chine" a été officiellement inaugurée au Musée d'histoire révolutionnaire de Hongyan, à Chongqing.

>> Le chemin révolutionnaire du Président Hô Chi Minh en Chine en grand format

>> Coopération dans la diffusion du patrimoine du Président Hô Chi Minh à l’international

>> L'image du Président Hô Chi Minh exposée en sculpture lumineuse à Séoul

>> L’image du Vietnam et de Hô Chi Minh au 33ᵉ Congrès du Parti communiste d’Uruguay

Photo : baoquocte.vn

L'événement est organisé conjointement par le Musée d'histoire révolutionnaire de Hongyan, le Musée d'histoire révolutionnaire du Guangdong, le Musée Hô Chi Minh du Vietnam, ainsi que plusieurs musées et sites commémoratifs conservant des documents et images du Président Hô Chi Minh en Chine, avec le soutien du Consulat général du Vietnam à Chongqing.

Conçue de manière soignée, l'exposition s'articule autour du thème "La voie révolutionnaire" et se décline en quatre volets, retraçant les débuts difficiles, la lutte commune contre l'agression étrangère, le soutien mutuel et l'amitié durable entre les deux peuples. À travers plus de 230 photographies et documents d'archives précieux, l'exposition met en lumière la vie révolutionnaire riche et exemplaire du Président Hô Chi Minh, tout en reflétant une période marquante des relations Vietnam - Chine. Elle rappelle notamment les séjours et activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh à Chongqing, en particulier à Hongyan.

Dans son allocution, le consul général Bùi Nguyên Long a souligné que cette exposition revêt une signification particulière à l'occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine", contribuant à renforcer la compréhension mutuelle, notamment parmi les jeunes générations.

En marge de l'exposition, le Musée d'histoire révolutionnaire de Hongyan et le Consulat général du Vietnam à Chongqing ont lancé un produit symbolique, un café baptisé "Camarades et frères", élaboré à partir de café Robusta de Buôn Ma Thuôt et de lait de bufflonne du Guangxi, illustrant de manière concrète l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

VNA/CVN