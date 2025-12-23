Le patrimoine culturel vietnamien à l’honneur à la Cité impériale de Thang Long

Le 23 décembre, l’exposition « Patrimoine culturel du Vietnam – Une vitalité de la tradition à la modernité » a été inaugurée dans le secteur central de la Cité impériale de Thang Long - Hanoï.

L’événement est organisé par le Département du patrimoine culturel, sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï et les unités concernées. Il constitue une initiative concrète visant à saluer le XIVe Congrès national du Parti prévu en 2026.

Prenant la parole lors du vernissage, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné que le patrimoine culturel vietnamien constitue un bien inestimable de la nation, cristallisant l’identité, l’intelligence et la créativité durable des communautés ethniques du Vietnam. Ces dernières années, la protection et la valorisation du patrimoine culturel ont toujours bénéficié d’une attention particulière et d’une orientation étroite de la part du Parti et de l’État, se traduisant par un cadre juridique et des politiques de plus en plus complets.

Le vice-ministre Hoang Dao Cuong a affirmé que l’exposition contribue à présenter de manière systématique, visuelle et vivante une vue d’ensemble du patrimoine culturel vietnamien, depuis le cadre juridique et les politiques de protection du patrimoine jusqu’au rôle du patrimoine culturel dans le développement durable du pays. À travers cette exposition, il s’agit non seulement de valoriser les patrimoines, mais aussi de diffuser la conscience, la responsabilité et la fierté de l’ensemble de la société à l’égard de la préservation du patrimoine culturel national.L

Selon la directrice du Département du patrimoine culturel, Le Thi Thu Hien, le Vietnam dispose aujourd’hui d’un patrimoine culturel riche et diversifié, dont neuf patrimoines culturels et naturels mondiaux, 17 patrimoines culturels immatériels inscrits par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ainsi que 11 patrimoines documentaires inscrits au Registre Mémoire du monde. Le pays possède en outre un vaste réseau muséal conservant des millions d’objets de valeur, fruit d’un long processus de création, de préservation et de transmission des générations successives.

Dans le cadre de cette exposition, le comité d’organisation a sélectionné plusieurs contenus clés, articulés autour des valeurs caractéristiques du patrimoine culturel vietnamien, des politiques de protection du patrimoine et du rôle du patrimoine culturel dans le développement durable.

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 15 janvier 2026.

