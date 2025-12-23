Les villages artisanaux vietnamiens dans la chaîne de valeur des industries culturelles

Lorsque le patrimoine, le design et la créativité s’articulent avec l’économie de marché, les villages artisanaux traditionnels ne se limitent plus à la préservation de leur identité : ils s’intègrent de manière de plus en plus active à la chaîne de valeur mondiale des industries culturelles et créatives.

Dans la Stratégie de développement des industries culturelles à l’horizon 2030, l’artisanat figure parmi les 12 secteurs piliers. Cette orientation marque une évolution majeure de la vision vietnamienne du développement culturel : passer d’une logique de simple "préservation" à un "développement fondé sur la créativité", en valorisant non seulement les valeurs patrimoniales, mais aussi le potentiel économique du patrimoine.

Cette approche s’inscrit dans les tendances internationales, où l’artisanat traditionnel est repositionné comme un moteur de l’économie créative, générateur d’emplois, contributeur au PIB et vecteur d’échanges culturels.

Du point de vue de l’industrie culturelle, l’artisanat présente une double dimension. Il repose, d’une part, sur la production de biens matériels à partir de matières premières, grâce à un savoir-faire spécifique et à des exigences de qualité ; d’autre part, il s’affirme comme une industrie créative fondée sur le design, les récits territoriaux et un langage esthétique propre. Associés à des marques locales, à un design contemporain et à une philosophie culturelle claire, les produits artisanaux voient leur valeur commerciale fortement accrue. La culture devient ainsi un catalyseur de valeur ajoutée, tandis que la créativité redonne vie au patrimoine.

À ce jour, le Vietnam compte 263 métiers artisanaux traditionnels et 1.975 villages d’artisanat reconnus, dont 1.308 villages de métiers et 667 villages traditionnels. Les industries rurales emploient plus de 2,1 millions de personnes, soit une hausse de 789.000 travailleurs par rapport à 2019. Le revenu moyen atteint 4 à 5 millions de dôngs par personne et par mois. L’artisanat représente jusqu’à 35% du chiffre d’affaires annuel à l’exportation et offre, par ailleurs, un fort potentiel de développement du tourisme expérientiel ainsi que de promotion des produits et de la culture des villages de métiers.

Ce secteur constitue une ressource stratégique pour le développement d’une industrie culturelle, grâce à une combinaison harmonieuse entre tradition et innovation. La décision N°801/QD-TTg, relative au Programme de préservation et de développement des villages d’artisanat traditionnel vietnamiens, vise notamment à restaurer plus de 100 métiers menacés, à développer 208 villages d’artisanat et à améliorer l’efficacité opérationnelle de plus de 80% d’entre eux, avec pour objectif 6 milliards de dollars d’exportations artisanales d’ici 2030.

Chaque village d’artisanat est un espace créatif singulier, où les artisans sont à la fois créateurs et dépositaires de la mémoire culturelle. Du bambou à l’argile, de la soie au brocart, du bois à la laque, les produits artisanaux racontent, à petite échelle, l’histoire des territoires et du peuple vietnamiens.

Le secteur reste toutefois confronté à de nombreux défis. La principale faiblesse concerne le design : la majorité des produits repose encore sur des motifs traditionnels, avec peu d’innovation en matière de fonctionnalité, de couleurs ou d’identité de marque. Dans plusieurs villages, la reproduction de modèles similaires entraîne des violations de la propriété intellectuelle et une dilution des caractéristiques propres à chaque métier.

Par ailleurs, de nombreux ateliers de petite taille manquent de compétences en marketing et d’accès direct aux marchés internationaux. La dépendance vis-à-vis des intermédiaires limite la valeur ajoutée. Dans un contexte de commerce mondialisé, un produit ne peut être compétitif que s’il porte une histoire culturelle forte, garantit une qualité constante et s’appuie sur un réseau de distribution professionnel.

Sur le plan technologique, bien que l’artisanat demeure par essence manuel, plusieurs étapes - transformation des matières premières, finitions, emballage ou traçabilité - nécessitent des équipements et des techniques modernes. Le retard dans l’innovation des processus entraîne des coûts élevés et une qualité inégale. Pour progresser durablement, le secteur doit moderniser simultanément ses créations traditionnelles et ses méthodes de production.

Pour que l’artisanat s’impose comme un secteur culturel majeur, une approche globale est indispensable, allant de la valorisation des marques nationales à l’innovation créative. Chaque produit doit affirmer une identité locale et un récit culturel distinct, afin de renforcer sa valeur et de s’intégrer durablement à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives : numérisation des savoir-faire, expositions en ligne, commerce électronique et formation des jeunes générations aux compétences numériques. Associé au tourisme, l’artisanat devient ainsi non seulement un produit de consommation, mais une expérience culturelle à part entière.

Dans le même temps, l’amélioration des politiques en matière de financement, de fiscalité, de foncier et de propriété intellectuelle permettra aux artisans et aux entreprises d’innover plus audacieusement. Lorsqu’il est pleinement valorisé, l’artisanat ne se contente pas de préserver le patrimoine : il devient un levier essentiel de la construction d’une économie moderne, créative et culturellement riche.

