Les Journées culturelles du Vietnam en Chine : un nouveau souffle pour la coopération bilatérale

La capitale chinoise a vibré, le 21 décembre, au rythme des traditions et de la modernité vietnamiennes lors des "Journées culturelles du Vietnam en Chine". Cet événement de prestige vient clore en apothéose l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025, célébrant le 75 e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Placée sous l'égide du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en étroite collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Chine, cette manifestation a réuni plus de 1.000 délégués, parmi lesquels des figures de proue de la scène politique et diplomatique.

Le programme artistique, intitulé "Couleurs culturelles" a présenté des numéros de chant et de danse traditionnels mêlés à des formes d'art contemporain du Vietnam, ainsi que plusieurs œuvres artistiques de Chine. Porté par des Artistes du Peuple et des Artistes émérites vietnamiens, le spectacle a magnifié l'amitié de bon voisinage des deux pays. Ce programme a porté un message fort sur les perspectives radieuses de la relation bilatérale, au moment où Hanoï et Pékin s'engagent dans la construction d'une "Communauté d'avenir partagé de portée stratégique".

Parallèlement, l'exposition photographique "Vietnam : Première destination patrimoniale mondiale" a mis en lumière les patrimoines naturels et culturels du Vietnam reconnus par l'UNESCO. Fort de plus de 70 titres décernés par l'UNESCO, dont neuf sites du patrimoine mondial et onze réserves de biosphère, le Vietnam a réaffirmé son statut de puissance culturelle, conjuguant identité nationale et développement durable.

Dans son allocution, la vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a souligné que, depuis 75 ans, les relations Vietnam - Chine ont surmonté de nombreuses épreuves, se consolidant et se développant sans cesse. Sous l'orientation stratégique et la perception commune des dirigeants des deux Partis et des deux États, ces relations sont entrées dans une nouvelle phase, visant l'édification d'une communauté d'avenir partagé, fondée sur la confiance stratégique, la convergence d'objectifs et une coopération mutuellement bénéfique, centrée sur les peuples.

Les chiffres confirment cette vitalité : la Chine demeure le premier marché émetteur de touristes pour le Vietnam, avec près de 4,8 millions de visiteurs au cours des 11 premiers mois de 2025, soit 25 % du total des arrivées internationales.

Pour l'ambassadeur Pham Thanh Binh, ces échanges constituent des "fils invisibles" reliant les deux peuples. Il a rappelé l'importance historique de 2025, marquée par la visite d'État du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam en avril dernier.

En marge de l'événement, la vice-ministre Trinh Thi Thuy s'est entretenue avec son homologue chinois, Cao Zheng. Cette rencontre annuelle a permis de dresser un bilan positif et de définir les orientations pour 2026.

