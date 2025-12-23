Hanoï : quand l'héritage culturel alimente l'économie créative

Hanoï s’efforce de transformer son patrimoine en une ressource stratégique au service de l’économie créative, en adoptant une vision à long terme et en construisant un écosystème durable.

Depuis son intégration au Réseau des villes créatives de l'UNESCO en tant que "ville de design", la capitale vietnamienne a opéré un tournant majeur dans sa stratégie de développement. Le Festival du design créatif de Hanoï, après quatre éditions, s’est imposé comme une plateforme d’expérimentation où patrimoine, communauté et innovation se conjuguent pour stimuler la croissance économique.

Ce festival a contribué à redonner vie à plusieurs espaces patrimoniaux auparavant peu exploités. Des sites historiques, tels que l’ancienne usine de trains de Gia Lâm, ainsi que d’autres quartiers emblématiques de la ville, ont été réinventés, mettant en valeur le patrimoine en tant que ressource ouverte, capable de générer de nouvelles valeurs dans un contexte contemporain.

Avec l’ambition de porter le design créatif à un niveau supérieur, Hanoï a décidé d’organiser ce festival tous les deux ans et de réorienter ses priorités. L’accent ne sera plus mis uniquement sur l’événement lui-même, mais sur la construction d’un "écosystème créatif urbain". Les activités du festival seront annoncées en amont afin de permettre aux organisations et aux individus d’y participer activement, avec des mécanismes visant à récompenser les projets, entreprises et personnes ayant apporté des contributions remarquables.

Lors de la cérémonie de lancement du Festival du design créatif 2026, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Hà, a souligné que la ville souhaite voir les patrimoines matériels et immatériels, ainsi que les villages de métiers traditionnels, devenir de véritables moteurs de développement durable.

Prévu de janvier à novembre 2026, le festival s’articulera autour de quatre espaces principaux. L’espace patrimonial, implanté dans les marchés de Dông Xuân et Bac Qua, réunira créateurs et artisans afin de transformer ces lieux traditionnels en espaces économiques et culturels modernes.

L’espace Ke Cho, situé dans le vieux quartier de Hanoï, vise à faire revivre la structure "marché-rue-métier" à travers des activités éducatives et des expériences pratiques destinées à la jeunesse. L’espace écologique sera aménagé sur un banc de sable au milieu du fleuve Rouge. Ce projet testera un modèle de symbiose urbaine reposant sur l’utilisation de matériaux locaux et un design circulaire, tout en explorant le potentiel du tourisme fluvial. L’espace communautaire, quant à lui, sera déployé à l’échelle de la ville et sollicitera la participation des ambassades, des organisations internationales, des musées et des universités.

Jonathan Wallace Baker, représentant de l'UNESCO au Vietnam, a salué l’évolution du Festival du design créatif de Hanoï vers un écosystème durable, offrant de nouvelles opportunités aux artistes et aux entreprises. L’UNESCO soutient pleinement le parcours créatif de Hanoï et se réjouit d’accompagner la ville dans sa volonté de devenir un espace d’imagination, de connexion et d’innovation, a-t-il souligné.

