Société

Hô Chi Minh-Ville rénove et valorise ses habitations anciennes

De nombreuses maisons anciennes situées le long de la rue Lê Lợi font actuellement l’objet d’un vaste programme de rénovation et d’embellissement, contribuant à donner au centre de Hô Chi Minh-Ville une apparence plus soignée et moderne tout en préservant son charme d’antan.

Depuis le début du mois de décembre, les autorités et les unités concernées ont lancé les travaux de réaménagement des façades des maisons anciennes bordant la rue Lê Lợi, dans le secteur reliant les quartiers de Saïgon et de Bến Thành. Le projet concerne notamment les rangées de maisons allant du marché de Bến Thành à l’hôtel Rex, l’ancien site du restaurant Hoàng Long ainsi que l’immeuble N°9 de la place Lam Son. Parallèlement, les trottoirs et le terre-plein central de la rue ont également été rénovés de manière harmonisée.

Les travaux consistent d’abord à nettoyer les façades, éliminer mousses et végétations accumulées au fil du temps. Ensuite, les façades, les toitures et les côtés des bâtiments ont été repeints dans des teintes harmonieuses, assurant une unité esthétique à l’ensemble de l’axe urbain. Les enseignes et panneaux publicitaires ont été réorganisés au rez-de-chaussée, sans obstruer les fenêtres ni altérer l’architecture des étages supérieurs.

Ce projet d’embellissement, approuvé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, porte principalement sur les façades des maisons anciennes situées entre le marché de Bến Thành et l’hôtel Rex, ainsi que sur les secteurs de l’ancien restaurant Hoàng Long et de l’immeuble N°9 de la place Lam Sơn.

Longue d’environ un kilomètre, la rue Lê Lợi a été rénovée à travers plusieurs aménagements : pavage du terre-plein central, habillage en granit autour des jardinières, et remise en peinture uniforme des façades. Les maisons se sont ainsi "offert de nouveaux habits", avec une palette de couleurs élégantes et des toitures peintes en rouge, en parfaite harmonie avec le paysage architectural du centre-ville.

Les unités de construction ont également procédé à la pose de dalles en pierre sur les séparateurs centraux, au revêtement en granit des bacs à arbres et à l’ajout d’arbustes décoratifs, apportant davantage de vitalité à l’espace urbain. Les trottoirs des deux côtés de la rue Lê Lợi ont eux aussi été pavés de granit, en cohérence avec l’ensemble paysager.

Selon le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, la rue Lê Lợi est l’une des artères principales du centre historique, accueillant régulièrement de grands événements et attirant un grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux. Elle est considérée comme l’une des vitrines emblématiques de la ville.

Le tronçon de maisons anciennes situé à proximité du marché de Bến Thành, une fois rénové, offre aujourd’hui un paysage urbain à la fois moderne et empreint de nostalgie. Ce secteur abrite actuellement de nombreux commerces animés, restaurants, cafés et boutiques de mode, très prisés des touristes.

Au début du XXᵉ siècle, cet endroit était autrefois connu sous le nom d’hôtel Tây Hòa. En 1928, il fut le lieu de la conférence fondatrice du Comité régional de Cochinchine de l’Association révolutionnaire de la jeunesse du Vietnam, organisation précurseur du Parti communiste vietnamien.

À la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, la rue Lê Loi portait le nom de boulevard Bonard. Celui-ci s’étendait de l’intersection avec la rue Pasteur jusqu’au carrefour de la rue Mac Mahon (actuelle rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa) et constituait alors comme le centre économique et commercial le plus dynamique de Saïgon.

En 1955, le gouvernement de la République du Vietnam rebaptisa le boulevard Bonard en rue Lê Lợi, un nom conservé jusqu’à aujourd’hui. Fidèle à sa tradition commerciale, la rue Lê Loi demeure l’un des axes de circulation et de commerce les plus animés du centre de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN