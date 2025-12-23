Quatre dossiers UNESCO retenus parmi les événements majeurs de 2025

S’exprimant lors de la conférence de presse, Nguyên Anh Vu, rédacteur en chef du journal Van Hoa (Culture) et chef du comité d’organisation, a indiqué que celui-ci avait reçu 135 propositions émanant de 50 unités, parmi lesquelles 15 événements avaient été retenus pour la sélection finale des dix événements culturels, sportifs et touristiques les plus marquants de 2025.

Selon Nguyên Anh Vu, de nombreux événements liés à l’élaboration et au perfectionnement du cadre institutionnel ont été intégrés à la liste de sélection, notamment l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur la presse (modifiée), de la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la publicité, ainsi que des textes guidant la mise en œuvre de la Loi sur le patrimoine culturel.

Photo : VNA/CVN

En particulier, le 14 novembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Décision N°2486/QD-TTg approuvant la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

L’Exposition des réalisations nationales, placée sous le thème "80 ans - Parcours d’Indépendance, de Liberté et de Bonheur", figure également parmi les propositions retenues lors de cette sélection. Il s’agit d’un événement politico-culturel exceptionnel s’inscrivant dans la série d’activités commémorant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, marquant pour la première fois dans l’histoire l’organisation au Vietnam d’une exposition d’une ampleur et d’une envergure sans précédent.

La liste des propositions comprend également l’inscription par l’UNESCO de quatre patrimoines vietnamiens, à savoir le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac au patrimoine culturel mondial ; l’ajustement des limites du parc national de Phong Nha - Ke Bang afin d’y inclure le parc national de Hin Nam No (Laos), sous l’appellation Parc national de Phong Nha - Ke Bang et parc national de Hin Nam No", inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ; la "Collection du compositeur Hoàng Vân" inscrite au Registre de la Mémoire du monde ; ainsi que l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Par ailleurs, la liste propose aussi des faits saillants du sport et du tourisme vietnamiens, dont la victoire de l’équipe nationale masculine de football à l’ASEAN Cup et le fait que le tourisme vietnamien a, pour la première fois, dépassé le seuil de 20 millions de visiteurs internationaux.

Selon le comité d’organisation, la sélection des dix événements marquants est organisée selon deux modalités : un vote en présentiel, tenu le 23 décembre 2025 à Hanoï avec la participation de représentants de nombreux organes de presse centraux et locaux ; et un vote en ligne organisé sur le site électronique du journal Van Hoa (www.baovanhoa.vn), sur les plateformes de réseaux sociaux du journal Van Hoa (https://www.facebook.com/baovanhoaa/) ainsi que sur le Portail d’information électronique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (http://bvhttdl.gov.vn/). La période de vote en ligne s’étend de 8 heures le 23 décembre 2025 à 9 heures le 25 décembre 2025.

La liste des dix événements culturels, sportifs et touristiques les plus marquants de 2025 sera annoncée après la synthèse des résultats du vote.

VNA/CVN