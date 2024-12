Les soldes démarrent en verve au Vietnam pour stimuler la consommation

Coordonné par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (VIETRADE), le programme implique les agences concernées, les départements provinciaux et municipaux de l’industrie et du commerce, les associations et les entreprises.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a déclaré que le programme ne vise pas seulement à renforcer le commerce et à construire la marque vietnamienne, mais qu’il veut également stimuler les dépenses de consommation, diversifier les achats et stimuler la production des entreprises et contribuer à la reprise et au développement économiques.

Selon le directeur adjoint de VIETRADE, Lê Hoàng Tai, le programme établit une "saison spéciale" où les entreprises de tous les secteurs peuvent concevoir et mettre en œuvre de manière indépendante leurs propres campagnes promotionnelles.

La valeur maximale du rabais pour les biens et services a été augmentée à 100%, contre la limite précédente de 50%. Les entreprises n’ont pas besoin de se soumettre à un processus de sélection ou d’approbation des autorités publiques pour participer.

Près de 75.000 activités promotionnelles

Au cours des quatre années de mise en œuvre, le programme a obtenu des résultats positifs, suscitant un vif intérêt et un soutien de la part des entreprises et des consommateurs. En 2023, près de 75.000 activités promotionnelles ont été menées, contribuant au total des ventes au détail et des revenus des services aux consommateurs en décembre 2023 d’environ 565,8 billions de dôngs, en hausse de 2,6% par rapport au mois précédent et de 9,3% par rapport à l’année précédente.

Un représentant du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï a noté que la ville avait mis en œuvre diverses mesures pour aider à la reprise des activités, en offrant des conditions favorables à la croissance des entreprises, en stimulant la consommation, en facilitant les relations commerciales et en rapprochant les produits vietnamiens des consommateurs.

Hanoï continue également de mettre en œuvre son programme promotionnel spécial à l’échelle de la ville 2024, qui soutient la Grande Vente. Le programme, qui se déroule en mai, juillet et novembre, offre des remises allant jusqu’à 100% et devrait agir comme un catalyseur important pour les dépenses de consommation.

VNA/CVN