Le président de l’AN rencontre des dirigeants de grandes sociétés singapouriennes

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

En rencontrant Kevin Chng, directeur financier de Keppel, Trân Thanh Mân a hautement apprécié les activités efficaces du groupe au Vietnam, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'immobilier et des énergies renouvelables.

Selon lui, les entreprises vietnamiennes souhaitent coopérer avec des entreprises singapouriennes, comme le groupe Keppel, notamment dans des projets de développement d'infrastructures et de construction de parcs industriels, de zones urbaines, ainsi que dans des projets d'énergie propre.

Le Vietnam créera des conditions propices pour que les activités d'investissement et commerciales du groupe sur son sol soient efficaces et réussies, a affirmé Trân Thanh Mân.

Kevin Chng a souligné que le Vietnam était l'un des pays dans lesquels son groupe investissait le plus de ressources, ajoutant que dans les temps à venir, Keppel souhaitait développer ses activités d'investissement dans les domaines du développement durable tels que les énergies renouvelables, les bases de données..., et continuer à recevoir le soutien du Vietnam pour promouvoir des activités d'investissement efficaces.

Élargir le champ d'investissement au Vietnam

Lors de sa rencontre avec Chia Song Hwee, vice-directeur général de Temasek Holdings, Trân Thanh Mân a salué les activités de coopération et de soutien du groupe en faveur de ses partenaires vietnamiens.

Le président de l'Assemblée nationale a espérer que le groupe continuerait à élargir son champ d'investissement au Vietnam, soulignant que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux entreprises nationales et aux investisseurs étrangers.

Appréciant le taux de croissance économique du Vietnam au cours des dernières années et ses ressources humaines jeunes et travailleuses, Chia Song Hwee a déclaré qu'il s'agissait d'un facteur important pour le développement de l'économie vietnamienne ainsi que pour la promotion des relations entre les deux pays.

Auparavant, dans la soirée du 2 décembre, Trân Thanh Mân a rencontré des dirigeants du fonds d’investissement CMIA Capital Partners et du groupe Surbana Jurong.

Le plus haut législateur a salué les investissements de CMIA Capital Partners et de Surbana Jurong dans le projet de "Zone urbaine écologique et technologique de Hô Chi Minh-Ville" avec un montant total de 1,3 milliard d’USD. Il a affirmé que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam perfectionnaient les documents juridiques dans le but de créer des conditions favorables aux activités des entreprises étrangères au Vietnam.

VNA/CVN