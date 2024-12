Lang Son s’engage à éliminer l’habitat précaire

La province de Lang Son (Nord), a lancé une campagne ambitieuse visant à construire 951 logements d’ici au 19 janvier 2025 et à réparer 1.571 maisons d’ici au 30 avril 2025. Cette initiative s’adresse aux anciens combattants, aux familles vulnérables et aux victimes de catastrophes naturelles, reflétant l’engagement profond de la province envers les populations les plus démunies.