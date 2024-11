Le Premier ministre demande de développer le marché intérieur et stimuler le pouvoir d'achat

>> Promouvoir le pouvoir d’achat de fin d'année

>> Difficultés à maintenir la consommation intérieure cette année

>> Objectif de croissance réalisable compte tenu des performances enregistrées en neuf premiers mois

Photo : VNA/CVN

En vertu du télégramme, d'ici la fin de l'année, il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre des solutions appropriées pour accroître la demande globale, stimuler la consommation intérieure, promouvoir le commerce et les investissements, surmonter rapidement les conséquences du typhon Yagi et stabiliser rapidement la vie de la population, restaurer la production et les activités commerciales, favoriser le décaissement des capitaux d'investissement publics…

Le Premier ministre a demandé à des ministres, aux chefs des organes de rang ministériel, aux autorités compétentes, aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes du ressort central, ainsi qu'aux associations professionnelles, aux secteurs et aux entreprises de faire preuve d'une détermination et d'une responsabilité accrues. Il leur a demandé de mettre en œuvre de manière drastique et efficace les missions et solutions assignées par le gouvernement et le Premier ministre concernant le développement du marché intérieur.

Il est également important de revoir et de prioriser la mise en œuvre des solutions visant à lever les obstacles liés au décaissement des fonds d'investissement public, aux paquets de crédit ainsi qu'aux politiques incitant à la mobilisation des ressources sociales pour participer aux programmes et missions liés à la stimulation de la consommation.

Concrètement, le ministre de l'Industrie et du Commerce doit continuer de diriger la mise en œuvre synchrone et efficace de solutions visant à réguler l'offre et la demande, à stabiliser le marché et les politiques visant à encourager la consommation et à renforcer la gestion étatique du commerce intérieur, à déployer efficacement des mesures d'inspection et de contrôle du marché.

Le ministre des Finances doit diriger et accélérer les procédures de décaissement des fonds pour mettre en œuvre les programmes de promotion du commerce et de stimulation de la demande des consommateurs des ministères, des branches et des localités afin de promouvoir la consommation de biens produits dans le pays.

Photo : VNA/CVN

La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam est chargée de mener une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, en coordination avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques. Il doit simplifier les procédures d'emprunt, notamment pour les prêts à la consommation, afin de faciliter l'accès au crédit pour les citoyens et les entreprises, dans le but de stimuler la consommation de biens produits localement.

Le Premier ministre a également confié des tâches spécifiques aux ministres de l'Agriculture et du Développement rural ; de la Construction ; de la Culture, des Sports et du Tourisme ; du Plan et de l'Investissement ; aux autorités provinciales et municipales, aux associations industrielles et aux grandes entreprises.

VNA/CVN